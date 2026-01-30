大安溪出海口出現雞屍 大甲警方研判與禽流感無關

大甲分局偵查隊派員勘查大安溪出海口雞屍，研判非禽流感染疫雞隻。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐康牧場染禽流感逾1700雞隻死亡，業者不僅未通報更涉隱匿，還載運1150隻至苗栗縣後龍鎮掩埋，引起各界關注雞瘟議題；昨日有釣客在大安溪出海口發現數十隻雞隻屍體跟羽毛散落堤岸，大甲警方今日指出，派員勘查後，確認是養鰻農戶餵食鰻苗，遺留的雞骨殘骸。

大甲警方今日指出，有釣客通報大甲區臨江路跟堤防路出海口有雞屍，懷疑是染疫雞隻，到場勘查後，這些雞隻剩下骨頭，屍體支離破碎，由於大安溪出海口一帶有養鰻農戶，會放流雞鴨屍體吸引鰻苗食用，研判與禽流感染疫雞隻無關。

