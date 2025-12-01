大安濱海樂園 南園解禁了

台中市大安濱海樂園南園原列為禁止水域遊憩區，但地方多年反映希望比照北園規畫專區並適度開放，市府觀旅局今年委託專業單位進行安全評估後，於10月中公告開放大安濱海樂園全區，1日起也解除危險水域列管，讓全市11處危險水域減少至10處。

台中市原本公告的危險水域有11處，分布在9個行政區，包含太平區頭汴坑溪、烏日區烏溪、東勢區大甲溪及大安濱海樂園部分水域等，多半有水流湍急、深淺落差大，又有複雜水下地形等因素，被列為高風險水域。

其中，大安濱海樂園南園一直被列為禁止水域遊憩活動，但多年來地方都認為，既然北園已規畫「沙灘戲水區」和「衝浪及風箏衝浪區」兩大專區，且有聘請救生員與告示牌管理，期待南園也能比照辦理、適度開放。

市府觀旅局主任祕書廖偉志表示，因應遊客量增加，今年配合行政院「向海致敬」政策，市府委託專業團隊進行安全評估與管理規畫後，已在10月中正式公告大安濱海樂園全區開放。

他說，原先限制開放的區域，包括北自五甲漁港航道、南至海墘厝現有堤防、東自現有堤防往西2000公尺範圍等南園區域，都全面對外開放，大安濱海樂園自即日起同步解除危險水域。

對於解除危險水域管制，市議員楊啟邦說，大安濱海樂園南園區域，是不少當地人兒時遊樂區域，但因漲退潮變化大後來被列管，不過地方近年也有舉辦沙灘排球等活動，若能在安全無虞下解禁，大家都樂觀其成。