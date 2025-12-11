大安知名餐廳海派私房菜遭砸！疑竹北三環幫涉案 警漏夜逮5人到案

北市大安區知名餐廳「海派私房菜」10日驚傳遭人砸店，警方漏夜逮獲5人到案。(圖／翻攝畫面)

北市大安區知名餐廳「海派私房菜」10日凌晨3時許突遭多名黑衣人潑漆砸店。警方獲報後，也立即調閱相關監視器畫面逮人，先是在同日下午逮獲指揮小弟砸店的31歲黃姓男子與其26歲的潘姓女友，其中黃姓男子為竹北三環幫背景；10日晚間也再逮獲涉案的3名共犯，將潑漆砸店的5人全數逮捕到案。

據了解，有竹北三環幫背景的31歲黃姓男子10日凌晨和女友一起抵達海派私房菜門口，隨即指揮3名小弟下車持棒球棍等對著餐廳玻璃大門一陣猛砸，離去前還不忘潑灑紅漆，警告意味相當濃厚。

幾人犯案後，黃男隨即帶著女友前往新北市五股一間汽車旅館，疑似欲製造斷點，轉搭計程車離去，所幸警方提前一步將2人逮捕到案，同時漏夜追查相關共犯，於同日晚間10時許將涉案的3名小弟全數逮捕到案。全案後續也依照毀損與恐嚇罪嫌將5人移送偵辦。

據悉，海派私房菜表示並未與人結怨，疑似為其中一名股東與人有糾紛所致，而砸店的黃姓男子被捕後仍拒絕透露砸店動機。至於詳細動機原因等仍有待進一步調查釐清。

大安分局呼籲，若遇有糾紛請務必尋求協助，恣意毀損他人財物不僅會造成經濟損失，更可能觸犯法律而負擔相關刑事責任；警方將持續巡查出入負責之場所，以維護社會秩序與人民安全。

