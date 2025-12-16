大安神農壇建醮委員會關心地方弱勢過農曆年之需 135戶低收獲捐助現金物資一萬餘元

大甲鎮瀾宮甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，大安神農壇建醮委員會關心地方弱勢過農曆年，十六日進行捐助活動，每戶低收皆獲現金及物資一萬餘元，對農曆過年有所彌補，捐贈會場溫馨洋溢。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大甲鎮瀾宮甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，大安神農壇建醮委員會關心地方弱勢過農曆年之需要，進行春節關懷救助， 聯合大安區地方機關，區公所、大安區農會及十二區里長，於十六日假大安農會，進行捐助活動，每位受捐贈價值三千元的農產物資以及現金八千元的關懷救助金，區農會也加碼捐贈每人五公斤安泉米以及冷凍豬肉品禮盒一盒，計分送一百三十五位弱勢家庭。

捐贈活動由大安神農壇建醮委員會主任委員陳森法、主任委員陳堯能主持，市議員楊啟邦、主任委員陳堯能、許宏綺區長、市政顧問蔡明財大安農會總幹事蔡建宗、理事長黃明榮、常務監事陳蓮章，大安轄區十二位里長等人士應邀觀禮，會場顯得濃濃溫馨，期透過媽祖行善濟世的精神，傳遞著溫暖的春節祝福，讓社區充滿愛與關懷。

這次活動經費來自大安神農壇建醮委員會的募款基金，得到了來自台灣各地的善信大德慷慨捐款的支持。這彰顯了社區的共融的力量，將眾多善心人士的愛心匯聚，為弱勢社群送達溫馨與祝福。大安神農壇建醮委員會主任委員陳森法表示，此次活動是對當地弱勢社群的關心與支持，透過眾多善心人士的參與，期許能給予更多的愛與幫助。農會總幹事蔡建宗表示，農會長期致力於社會公益，此次與大甲鎮瀾宮大安神農壇的合作，期望藉由媽祖慈悲精神，凝聚社區民眾，攜手為大安區居民帶來實質的幫助。

蔡建宗強調，大甲鎮瀾宮甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，神農壇除祭典外，以捐助低收弱勢為主要點，三年來的捐助不但全力以赴，全區低收入戶每年都獲現金及物資一萬餘元之外，還捐二百萬元由區公所輔助低收所需，另還用一百多萬元捐給社會弱勢團體，希望社會的生活都能更趨穩定，社會和協。