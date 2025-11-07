大安肉品市場湧2282頭豬隻拍賣 首拍價每公斤92.4元

全台豬隻禁令解除，台中市大安肉品市場總務課長陳巧婷7日表示，今天拍賣會從上午10時開始，預計拍賣2282頭豬隻，首隻拍賣豬隻重量132.5公斤，每公斤賣出92.4元，較10月18日封關前拍賣會平均價格95.2元，還算正常。（圖／大安肉品市場）

全台豬隻禁令解除，大安肉品市場總務課長陳巧婷7日表示，今天拍賣會從上午10時開始，預計拍賣2282頭豬隻，首隻拍賣豬隻重量132.5公斤，每公斤賣出92.4元，較10月18日封關前拍賣會平均價格95.2元，還算正常，另截至今日上午11時50分，共成交629頭豬隻，大於159.6公斤的有31頭，平均重168.6公斤、每公斤單價84.6元。

梧棲區爆發非洲豬瘟危機，中央宣布全台豬隻禁運、禁宰15天，所幸歷經10多天努力，目前病毒封鎖在該案場中，昨天中午12時開放活豬運輸。今天凌晨0時解禁批發屠宰。陳巧婷說，大安肉品市場昨日下午4時30分許陸續有豬隻運輸車進場，今天一早也有車輛排隊情形發生。

陳巧婷表示，今天拍賣會從上午10時開始，上午登記進場共42輛車，預計拍賣2282頭豬隻，首隻拍賣豬隻重量132.5公斤，每公斤賣出92.4元，交易現場正常進行，較10月18日封關前拍賣出1429頭豬隻、平均重量119.2公斤、每公斤均價95.2元來說，還算正常。

陳巧婷也透露，截至今日11時50分，共成交629頭豬隻，95至155公斤的標準豬，平均重126公斤、每公斤單價98元；大於159.6公斤的則有31頭，平均重168.6公斤、每公斤單價84.6元，目前盤勢平穩。

陳巧婷希望，拍賣會能夠持續正常進行，並解釋豬隻拍賣成交後，將先送到繫留場，區分出有無完成拍賣完成的豬隻，並依客戶需求分欄位，有的客戶會把活體豬載出場，前往其他屠宰場，部分則會留餘場內屠宰。

陳巧婷表示，目前較擔心的還是消毒防疫程序，因為多一道程序，今天進場時，車輛有稍微排隊一下，不過大家都沒有排隊的生氣情緒，表達理解防疫第一，並配合消毒、核對司機身分及車牌等程序。

