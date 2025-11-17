大安肉品市場解封均價大怒神 台中養豬協會：價格波動屬正常
台中大安肉品市場解封後，豬隻拍賣會平均總價每公斤從83.57元至111.4元不等，期間還出現總均價僅相隔一場拍賣會下降10.75元或飆升9.75元情形。對此，台中市豬肉養豬協會總幹事楊駿杰17日表示，15天不出豬，目前累積有30、40萬頭豬隻要排著出售，較重豬隻自然就會影響到價格，故有這波價格波動其實是正常的。
根據畜牧行情資訊網統計，大安肉品市場7日至16日共舉行8場拍賣會，總均價依序為7日98.34元、8日111.4元、10日100.65元、11日91.2元、12日95.85元、13日89.78元、14日83.57元、15日93.32元，成交數總共16597頭豬隻，平均每場賣出2074頭，當中155公斤以上豬隻就有287頭，而送冷凍廠則為2372頭。
經查去年同期數據，共舉辦9場拍賣會，總平均價格自94.4元至96.74元不等，總成交數共15372頭豬隻，平均每場賣出1708頭，今年價格明顯受到豬瘟禁令影響，產生大幅波動，價格甚至宛如大怒神般，總均價僅相隔一場拍賣會下降10.75元或是飆升9.75元，但若將8場均價平均計算，可得這10日內豬肉每公斤均價約95.51元，較10月18日豬瘟封關前均價95.2元，竟相去不遠。
楊駿杰說，受到非洲豬瘟影響，因為有15天不出豬，目前累積有30、40萬頭豬隻要排著出售，較重豬隻自然就會影響到價格，故有這波價格波動其實是正常的。
