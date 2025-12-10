大安芋頭專區邁入第三年 健康種苗成果亮眼





臺中市大安區農會於十日上午在農友黃至青宅與田區，舉辦「114年度臺中市大安區優質營農環境專區暨芋頭健康種苗田間觀摩」講習會。總幹事蔡建宗表示，這次活動由農業部補助、大安區農會執行，今年已邁入第三年。計畫內容主要在經專家學者審慎評估後，於北大安劃定特定區域作為專區，以芋頭為核心作物，進行系統性的規劃與農業資源分配，其中「芋頭健康種苗」即為專區重要推動項目之一。

一般而言，芋頭種苗多以田間自留種方式取得，亦即農友會保留部分芋頭作為下一期種植材料。然而，自留種苗在生育初期常因病害發生率高，造成後續生長不良。為改善此問題，大安區優質營農環境專區與臺中區農業改良場種苗改良繁殖場合作，由張定霖場長督導、由張惠如科長、張珈錡副研究員帶領團隊運用組織繁殖與育苗技術，於隔離網室培育基本種種苗（G1），再由農友黃至青移植至專區內「芋頭健康種苗示範田」栽培。根據研究結果顯示，「組織培養健康種苗」與傳統自留種苗相比，一分地可增加約六百株的存活植株數，顯示健康種苗在初期生長與抗病性上更具優勢。

田間觀摩講習會以「芋頭健康種苗」為主軸，由總幹事蔡建宗主持，並由張珈錡副研究員說明專區芋頭健康種苗栽培體系推動成果，接續由農友黃至青分享示範田繁殖、培育與試種經驗。張珈錡副研究員表示：「選用芋頭健康種苗，可降低初期環境病原密度，後續栽培也能減少農藥與化學防治用藥施用量，達到環境保護與生態平衡的效益。」透過專區整合在地環境與農業文化，更能促進世代傳承，鼓勵芋農投入並持續推廣芋頭健康種苗。

總幹事蔡建宗指出，推動專區芋頭健康種苗，不僅能協助芋農克服栽種瓶頸，更是大安區農會引領區內農業朝向市場化與永續化的重要里程碑。未來，大安區農會將持續配合推動利農政策，並秉持「安心呷‧農為您‧共好和公益」精神，為農民創造更好的耕作環境，也讓社會更加美好。

蔡總幹事提醒，目前正值芋頭最美味、最適合選購的時節，無論家庭料理、節慶祭祀、伴手送禮或選購加工品，都能品味大安芋頭的優質口感與在地風土，把握產季踴躍採購。即日起，消費者可於飛天豬生活館官方網站（www.annofood.com）、LINE官方帳號及Facebook粉絲專頁訂購。也可洽詢飛天豬生活館門市或大安區農會供銷部（電話04-26712229分機42）選購。

