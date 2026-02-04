大安警協同轄內金融機構實警演練 強化防搶能力並展現快速打擊及圍捕戰力 共同守護民眾財產安全

MEITU 20260204 131640072 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局鑒於農曆春節前，市場現金大量流動，民眾有至各金融機構提領年終、匯款及換新鈔等交易需求，銀行易遭歹徒覬覦，為加強金融機構員工自我防衛能力及防搶之應變能力，讓民眾更安心，於115年1月29日16時協同轄內金融機構聯合實施「金融機構防搶、挾持人質暨聯合攔截圍捕實警演練」，模擬歹徒持槍闖入銀行行搶，甚至挾持人質後駕車逃逸等高風險情境，過程宛如真實案件上演，吸引不少路過民眾關注。

場景設定在平常營業日即將結束之際，客戶較少情境下，兩名頭戴鴨舌帽及口罩搶匪，駕駛車輛停在銀行前，歹徒分工闖入銀行大廳，大聲喝令現場人員趴下，行員第一時間依平時訓練迅速躲避並啟動警報系統。警方接獲通報後，線上巡邏警力立即趕抵現場，發現歹徒仍持槍控制人質，隨即通報勤指中心，啟動重大治安事件應變機制。

現場警方迅速完成封鎖，並由受過專業訓練談判人員出面與歹徒溝通，穩定歹徒情緒，同時確保人質安全。經警方耐心應處，人質順利脫困，歹徒也在優勢警力包圍下遭到制伏。另一名把風歹徒趁隙駕車逃逸，警方隨即彙整歹徒外貌、車輛特徵及逃逸方向，透過勤指中心即時通報，啟動跨分局攔截圍捕機制。沿線警網迅速部署，在預設攔截點成功攔停車輛，順利將歹徒圍捕到案，完整展現警力快速反應與聯防合作成果。

大安分局長劉全原表示，希冀透過貼近實況的實警演練，不僅能檢驗警方在第一時間的判斷與處置能力，也能讓金融機構從業人員熟悉遇到突發狀況時的正確應變流程，進一步降低實際案件可能造成的風險，並強化警方快速應變及線上聯繫打擊犯罪能力；另年關將近，提領鉅款頻率提升，金融機構也將有大量現金出入，民眾如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，以保障民眾財產安全。

大安分局也呼籲民眾，若遇到類似突發狀況，切勿圍觀或逞強，應以自身安全為優先，並立即撥打110報案，讓警方第一時間介入處理，共同守護社會安全。