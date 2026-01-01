大安警守護妳我 一張卡片照亮溫暖背影

圖說：臺北市大安分局新生南路派出所警員何偉慶、吳俊廷。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局因應近期治安事件，配合2026臺北最High新年城大型活動，持續針對捷運站及周邊商圈等人潮聚集處所，部署快速反應暨防踩踏警力，全面強化巡邏密度與即時應處能力，期能第一時間發覺異常狀況並即時通報、迅速處置，以維護民眾參與跨年活動之安全、確保安心迎接新的一年。

勤務期間，警察人員亦感受到來自民眾滿滿的溫暖與支持，新生南路派出所員警在捷運站擔服巡守勤務期間，有熱心民眾主動送上手寫卡片，感念警察人員的辛勞付出，並祝賀新年快樂，這份真摯的鼓勵，成為同仁持續守護治安的重要力量。

大安分局將持續不分晝夜堅守崗位，站在守護市民安全的第一線，讓市民朋友在年節期間依然感受到安全、安定與安心。