大安警迅速尋獲迷途老翁 助其平安返家獲家屬感謝

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員曹銘宏、蔡和修。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所日前接獲廖姓婦人至所報案，稱其丈夫王姓老翁因罹患帕金森氏症及失智症，深夜疑似自行離家後失去聯繫，家屬心急如焚，遂請求警方協助尋找。

警方受理後立即調閱周邊監視器，經查王翁於當日凌晨獨自步行外出。隨即擴大搜尋範圍，並持續掌握王翁行蹤，最終發現渠身影出現在敦化南路一段某巷弄內。正當員警趕往查處之際，另接獲民眾通報稱在同區域發現一名疑似迷途的年長男子。線上警力迅速到場，確認該名男子正是王翁坐在路旁休憩，所幸生命及身體狀況均無大礙。員警遂協助將王翁載返勤務處所與心急尋找的妻子廖婦團聚，家屬對警方的協助表達由衷感謝，事件也在警方積極處置下圓滿落幕。

大安分局呼籲，若家中長輩有失智症狀，可能會自行離家而迷失方向，為確保長輩的安全，建議協助長輩佩戴標有聯繫電話的手環，或在長輩手機中設置緊急聯絡人電話號碼，以確保長輩人身安全。警方將持續強化相關防範與應對措施，保障社會秩序及每位市民的安全。