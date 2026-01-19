大安警銀即時聯手攔阻愛情詐騙 成功守住民眾新臺幣30萬元

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員賴柚融 、劉定融。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局持續強化警銀合作機制，落實即時攔阻詐騙作為，成功阻止一起疑似愛情詐騙案件。

敦化南路派出所日前接獲轄內金融機構通報，指稱有民眾陳姓婦人臨櫃欲提領新臺幣30萬元疑似遇到詐騙，惟因無法提出合理用途證明故請求警方到場協助。

經查，陳婦起初謊稱因生活費不足而賣房，並向融資公司借貸周轉，因此需提領款項用以還債，卻無法提出借據或還款證明，說詞前後矛盾。在警方與行員耐心勸說下，陳婦始坦承係欲替「香港籍未婚夫」償還債務，另檢視雙方LINE 對話內容，多以父親住院、急需用錢等話術催促匯款，研判為典型愛情詐騙手法，故當場攔阻詐騙金額新臺幣30萬元。陳女聽從警方及銀行人員建議後，表示不再辦理相關交易，並對警方與行員即時關懷與協助深表感謝。

詐騙集團常利用感情、親情或緊急事故為由，識使民眾匯款或設定約定帳戶，民眾如過類似情形，務必提高警覺，並可撥打165 反詐騙專線或110報案電話查證，警民攜手，共同守護財產安全。