大安警銀去年聯手阻詐6億 分局長主持座談強化春節維安

北市大安警分局長劉全原22日主持「115年金融機構安全維護協調座談會」。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局大安分局長劉全原22日主持「115年金融機構安全維護協調座談會」，邀集轄內銀行、銀樓、當舖及加油站業者齊聚一堂。警方在會中公布去年防詐成績單，大安分局與行員合作共攔阻518件詐騙案，攔阻總金額突破台幣6億元。隨著農曆年節將至，警方特別頒獎表揚攔阻有功人員，並期許警銀持續攜手，在重要節日期間築起嚴密的反詐防護網。

大安分局表示，為確保春節期間轄區治安平穩，警方於今年1月22日舉辦這場安全維護協調會。劉全原在會中針對重要節日的治安重點工作進行說明，並建議業者重新檢視營業場所的空間規劃與設備檢測。警方提醒，業者應透過環境設計提升自我防衛能力，並建立完善的突發事件應變流程，以確保營業環境與顧客的財產安全。

根據警方統計，去年大安分局在防制詐騙上展現緊密合作的成效，成功阻止了多起詐騙案件。數據顯示，去年一整年攔阻的案件量達518件，累計攔截金額約台幣6億餘元。警方分析，目前的詐騙手法仍以假網拍、假投資及一般購物詐欺為主，顯示詐騙樣態持續翻新，因此第一線行員的即時關懷提問顯得至關重要。

劉全原在座談會中親自頒發獎項，表揚轄內金融機構的攔阻有功人員。他指出，成功攔阻詐騙的關鍵在於行員的警覺性與專業訓練，當行員察覺異狀並通知警方到場後，透過員警耐心的溝通與處置，才能有效破解詐騙集團的話術。劉全原強調，唯有警銀攜手，才能真正守住市民辛苦累積的財產。

大安分局呼籲，年節期間現金往來頻繁，民眾投資理財應尋求合法管道，對於標榜高獲利、穩賺不賠的訊息務必提高警覺。警方強調，網路交易涉及金錢往來時，應多方查證真偽，民眾如果有任何疑慮，可隨時向警方或金融機構諮詢，共同防範詐騙，平安迎接新年。

