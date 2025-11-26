大安農會兩款美酒綻放甘醇風味 雙雙入選國產水果酒徵選殊榮





大安區農會為推廣在地農產多元價值並深耕水果酒精釀技術，今年代表農會製酒廠參加「2025臺灣醞釀－國產水果酒徵選活動」，以「九降風白蘭地」與「觀海紅酒」兩款酒品報名，並雙雙成功入選。成果展現大安在地農產風味與釀造團隊的專業能量。大安區農會總幹事蔡建宗指出，大安擁有優質農產與獨特風土，農會長期致力於推動在地農產的多元發展與加工運用，而水果酒釀製正是將農民努力以更精緻方式呈現的重要途徑。不過一定遵照【酒後不開車．安全有保障】原則。

這次徵選由農業部農糧署指導、台灣優良農產品發展協會主辦，旨在鼓勵業者運用國產水果，開發具創新性與市場潛力的酒品，提升臺灣酒類整體競爭力。活動自開放徵件以來，即吸引全臺多家酒廠踴躍參與，展現國產水果酒產業蓬勃的研發能量。徵選流程採多階段審查，包含書面資格、成分檢驗與專業感官評比。書面審查需檢附國產水果採購證明並檢視創新性與相關認證；成分檢驗由中央畜產會確認乙醇、甲醇與重金屬等安全項目；感官評比則由專業評審從外觀、香氣、口感與餘韻進行綜合評分。入選名單公布後，大安區農會製酒廠的多款作品受到肯定，在眾多參賽酒品中表現亮眼。

大安農會製酒廠生產入選的兩款作品皆以台中在地葡萄為核心原料。「九降風白蘭地」以金香葡萄蒸餾並經橡木桶熟成，呈現溫潤細膩的香氣與多層次口感；「觀海紅酒」以黑后葡萄釀製，展現優雅果香與柔和酒體，是具有地方風味特色的紅酒代表。兩款酒品的入選，不僅彰顯農會在水果酒技術上的累積成果，也突顯國產水果作為精品酒品原料的巨大潛力。入選作品將於「2025臺灣醞釀-國產水果酒徵選媒合會」展出，並提供現場試飲，讓民眾更深入認識臺灣水果酒的魅力，與通路及餐飲端建立合作橋樑，拓展品牌能見度。農糧署也期盼持續推動產業升級，提升台灣酒品競爭力並邁向國際市場。

總幹事蔡建宗強調，農會將持續秉持在地精神，深耕研發、提升品質，推出更多代表台灣風土的優質酒品，讓酒香帶著土地故事走向更廣闊的舞台。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

