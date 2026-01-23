大安農會年節新品上市 飛天豬巧巧盒隨身包肉鬆成為嘗鮮首選





臺中市大安區農會旗下品牌「飛天豬」於23日上午10時，於農會「飛天豬生活館」舉辦新品上市活動，正式推出年節新品──飛天豬巧巧盒隨身包肉鬆。年節將近，送禮與自用需求同步升溫，飛天豬以「一次一包、輕鬆嘗鮮」為產品訴求，讓消費者在年節期間，能以無負擔的方式品嚐溯源肉鬆的純粹美味，成為年節嘗味與分享的貼心新選擇。

大安區農會蔡建宗總幹事表示，近年年節消費趨勢逐漸轉向「少量、多樣、便利」，消費者更重視食品的保存性與衛生安全。飛天豬巧巧盒採用單包獨立包裝設計，份量精巧、即開即食，不僅避免開封後受潮問題，也特別適合年節期間想要嘗試新口味、或與親友分享品嚐的消費情境，讓年節採購更加彈性。

在產品研發與品質把關方面，秉持「安心呷，農為您」的精神，持續針對飛天豬純豬肉鬆在美味與食品安全上進行把關。產品嚴選大安肉品市場拍賣之可溯源國產豬肉，電宰後取用豬後腿肉，搭配西螺農會純釀醬油、養生紅麴及獨家配方調製，全程不添加豆粉，並以百分之百純葵花油焙炒，呈現色澤金黃、風味細緻的肉鬆口感。

在食品安全方面，飛天豬純豬肉鬆生產工廠通過 ISO22000及國際HACCP 雙重驗證，產品同時具備產銷履歷驗證，落實從產地到餐桌的完整溯源。消費者只需掃描包裝上的 QR Code，即可清楚查詢豬肉來源牧場與相關資訊，讓年節嘗鮮也能兼顧透明與安心。

蔡總幹事進一步指出，為回應民眾年節嘗鮮與送禮需求，飛天豬巧巧盒隨身包肉鬆推出親民優惠價格，單盒優惠價149元，另有4入禮盒組合優惠價520元，不論自用、分享或搭配年節送禮，都相當合適。「飛天豬巧巧盒的推出，就是希望讓民眾在年節期間，可以用最輕鬆的方式嘗鮮，從一包開始，就能感受溯源肉品的安心與美味。」民眾於年節期間，可前往飛天豬生活館實體門市選購。



