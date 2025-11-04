大安農會製酒廠獲「天茶地酒」品牌認證 四款特色酒展現在地釀造實力

大安區農會製酒廠生產的「觀海紅酒」、「九降風白蘭地」、「芋燒酎」及「薯燒酎」等四款酒品獲認證，展現大安地區豐富的農產價值與台灣農村釀造的深厚實力。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

臺中市大安區農會製酒廠以在地農產為核心，致力推廣結合農業文化與釀造技藝的特色酒品。今年榮獲農業部農村水土保持署「天茶地酒」品牌認證，旗下四款產品──「觀海紅酒」、「九降風白蘭地」、「芋燒酎」及「薯燒酎」──通過首屆認證，展現大安地區豐富的農產價值與台灣農村釀造的深厚實力。

「天茶地酒」品牌認證計畫是為推動台灣農村茶酒產業發展的重要政策，透過嚴謹的審查制度與品牌化機制，鼓勵業者使用台灣在地農產原料，並以安全製程與文化連結為核心，打造具市場競爭力與國際潛力的茶酒品牌。「天茶地酒」名稱諧音自「天長地久」，象徵產品承載天地恩澤、延續長久精神。其中，「天」代表上天所賜的茶品，強調天然與純粹；「地」象徵大地孕育的酒品，展現土地與釀造工藝的融合。整體理念呼應道家「天人合一」思想，彰顯農村產業與自然環境共生共榮的價值。

廣告 廣告

大安區農會蔡建宗總幹事表示，此次能獲得「天茶地酒」品牌認證的四款產品，皆以大安在地農產為原料，融合傳統工藝與創新釀造，風味各具特色：觀海紅酒採用本土黑后葡萄釀製，酒體柔順、果香濃郁，傳遞大安沿海的悠遠韻味。九降風白蘭地則以金香葡萄為原料，經二次蒸餾與橡木桶熟成，香氣層次分明，展現農村釀造工藝的極致表現。芋燒酎及薯燒酎使用大安在地產銷履歷芋頭與甘藷，經細緻發酵與蒸餾，酒質香醇飽滿，呈現農產與釀造文化交融的獨特風味。

蔡建宗總幹事強調，「天茶地酒」計畫的核心價值在於推動台灣農產的永續利用與品牌化發展，包含：原料在地性-使用可追溯的台灣茶葉與酒用作物；製程安全性-確保產品符合法規並維持透明生產；風味與文化連結-展現地方特色與文化底蘊；品牌價值與市場競爭力：透過認證制度建立品質標準，提升國際能見度。

大安農會蔡建宗進一步表示，獲得「天茶地酒」品牌認證，不僅是榮譽，更是對大安農產與釀造文化的肯定。未來將持續秉持「安全、品質、文化」三大核心精神，深化在地農產應用，推動台灣酒品走向國際，讓「天茶地酒」的精神持續發酵，成為連結土地、人情與創新的最佳象徵。 （酒後不開車、確保行車安全） 。