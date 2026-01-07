大安農會辦芋頭行銷推廣活動 展現芋頭品質與產業實力

大安區農會舉辦「115 年度大安芋頭行銷推廣活動」，大安區長許綺優質芋頭栽培的績優農友頒獎表揚。（記者陳榮昌攝）





大安區農會於7日上午在農會四樓舉辦「115 年度大安芋頭行銷推廣活動」，隆重表揚大臺中芋頭評鑑獲得佳績芋農，還準備「飛天豬辦桌」饗宴，結合多道當季芋頭料理，並選用新品種「黃金芋頭」入菜，讓與會貴賓在品嚐美食的同時，親身感受大安芋頭的獨特風味。其中推出「黃金芋芽」新芋品，係將黃金芋頭細切成條後酥炸，口感酥脆、香氣十足。另一特色料理則以整塊黃金芋頭切塊並蒸製而成，質地細緻綿密、入口滑順，口感近似 Toro（鮪魚肚）。透過辦桌料理，充分展現在地農產的豐富價值與多元應用。

廣告 廣告

活動由農會總幹事蔡建宗主持，邀請農業部種苗改良繁殖場張定霖場長、臺中市政府農業局蔡勇勝副局長、陸夢賢股長、科長黃玉君，中區農業改良場廖崇義助理研究員、農糧署中區分署臺中辦事處陳瑛主任，臺中市農會張銘政主任，海墘派出所陳甲林所長以及大安派出所賴漢昌所長等貴賓蒞臨指導，並邀集李文傑、楊啟邦、施志昌等多位市議員蒞臨，另大安區公所許宏綺區長蒞臨共襄盛舉，為辛勤投入大安優質芋頭栽培的績優農友頒獎表揚。

蔡總幹事表示，臺中市政府辦理的「大臺中芋頭評鑑」，大安區農友表現亮眼，由蔡清潭榮獲亞軍、柯清波榮獲季軍，黃至青及黃允居獲選為優選，成績斐然。回顧大安區歷年參加芋頭評鑑競賽的成果，累計已取得5金5銀的優異表現，其中於 103、105、106、109 及 112 年榮獲冠軍，104、108、111、113 及 114 年獲得亞軍。（114）年再度囊括亞軍、季軍及多項優選獎項，充分展現大安芋頭的穩定品質與農友精湛的栽培技術，值得高度肯定與稱許。

另外，由大安區農會籌辦之「大安芋頭評鑑比賽」，由農友黃至青脫穎而出，榮獲冠軍；鄭全益、賴定弘 獲頒頭等獎；黃允居、林宏瑋、呂炳春獲得金質獎；陳誌龍、張原榕、林源棋、林家揚 榮獲銀質獎；另有張哲瑀、蘇紹榆、李進合、黃繼仁、鐘天雨、賴科、林義職、鍾智良、陳建興、黃建嘉等 10 位農友獲得優勝肯定。

活動中亦安排產銷班第八班新舊任班長交接儀式。產銷班第八班自民國 107 年成立以來，皆由陳朝豊班長領導，長年投入班務推動與技術整合，對提升班員向心力與芋頭栽培品質貢獻良多。本次活動中完成班長交接，新任班長由鐘智良接任，象徵產銷班經驗傳承與世代接棒，期盼持續帶領班員精進生產管理，共同守護大安芋頭品質。

總幹事蔡建宗表示，農會除推動產銷履歷農產品外，亦積極輔導青農返鄉投入農業；目前春節行銷專案同步登場，活動至 115 年3月3日止，民眾可至「飛天豬生活館」或臉書搜尋「飛天豬?安農」選購大安優質芋頭產品。



更多新聞推薦

● 為失事飛官祈福 國民黨團籲立即編列軍人加薪預算