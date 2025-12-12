大安迷途外籍孩童 幸遇暖心員警關懷助重聚

圖說：臺北市大安分局安和路派出所警員許家維、林暐晉。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局安和路派出所日前接獲110報案稱臺北市大安區仁愛路四段一帶有迷童須警協助，巡佐許永同、警員許家維、林暐晉立即前往查處，惟該孩童疑似為外國籍，僅能使用英語溝通，且徬徨無法清楚表達家屬聯絡資訊，由於當日天氣寒冷，警方擔心其安危，故先行將孩童帶返所內。

同仁返所後立即調閱監視器釐清，見男童與母親原先前往家樂福採買商品，豈料孩童趁母親不注意時，獨自偷溜出賣場後迷路，正當警方欲前往上址賣場尋找母親時，正巧接獲一女子來電稱孩童走失，經比對該女子提供之訊息，均與該外國籍孩童吻合，經確認身分無誤，成功讓這對外籍母子重聚，現場孩童母親破涕而笑並對臺灣警方熱心服務、積極查找的精神，表示非常感謝。

大安分局藉此呼籲，家中如有年幼孩童者，切勿將孩童獨留於家中，於外出時更加留意孩童去向，以免走失，若不幸走失時，可撥打110報案專線，亦可至鄰近派出所報案註記失蹤，讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，返家團圓。