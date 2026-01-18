「大安速可達」謝家洧過五人上籃奪冠 大安國中雙喜臨門
記者陳建興／台北報導
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟18日在信義運動中心進行U15第一組上半季決賽，剛闖進國中籃球聯賽（JHBL）八強的大安國中在冠軍賽以56：53險勝錦和國中封王，雙喜臨門。
大安在民國90學年度以前是傳統強校，之後沉寂一段時間，直到111學年度拿下甲組第八名，隔年更拿到第四名，今年則是重返八強，第一輪將與台北市金華國中、彰化縣成功國中、南投縣埔里國中同組競技，爭取第二輪的排名優勢。
來到U19聯盟，大安國中今天依序以67：41與53：42力克Taipei Sonics與Mamba Elite，錦和國中則是先以19分差擊敗興雅國中後，準決賽倒數2秒楊凱竣致勝補籃，48：46險勝中和國中，冠軍賽與大安「巔峰對決」。
冠軍賽雙方各展所長，大安首節靠著扎實基本功穩定輸出，最多取得7分領先，不過以楊凱竣為首的錦和國中籃板部隊大舉壓境，二波籃板攻勢奏效，第3節一波5：0追平戰局。
終場前43.1秒，大安謝家洧（音同偉）從後場接球後一路狂飆，連過5個人後上籃得分，將領先拉開至3分差距，對手祭出犯規戰術也無濟於事。
大安教練團表示，球隊晉級JHBL八強後還是維持訓練，最近還要準備學校期中考，學生都很忙碌，能繳出這樣表現實則不易，希望能靠著U19聯賽維持手感，將好狀態保持到4月JHBL總決賽。
「當下沒有猶豫，只想著不要放槍。」謝家洧不僅投進關鍵一擊，冠軍賽還貢獻全隊最高16分，他笑說平常練習賽都是連打2場，對全隊體能很有信心，「今天球都有放進，對抗能力也有，證明體力沒有下滑。我自己得幾分沒關係，球隊贏球最重要。」
與對手在禁區大戰的是身高183公分的大安前鋒姜閔傑，他單場10分、8籃板入帳，事實上兩隊在上季冠軍賽就曾碰頭，當時錦和11分勝出，「我印象很深刻，我們不只輸球，感覺根本打不贏。很高興幾乎同樣的陣容，這次是我們贏球，證明我們進步很多，而且比較有自信。」姜閔傑說。
