大安運動中心團課270飆至450元 學生拒續報名「不合理」

大安運動中心團課漲價。（圖／民眾提供）

運動中心團課費用近期出現大幅調漲，引起民眾關注。一位台大碩士生分享，大安運動中心的有氧瑜伽課程價格將從原本一堂270元漲至450元，漲幅超過77%，且上課時間還減少5分鐘。台北體育局表示，已請廠商參考市場行情重新評估。相較之下，中正運動中心團課最低每堂169元，信義運動中心則為180元，但多數民眾仍以方便性為考量，不願跨區運動。

大安運動中心團課漲價。（圖／民眾提供）

這位台大碩士生表示，她在大安運動中心已上了三期曲線雕塑有氧及瑜伽課程，原本9堂課2700元，舊生還能享有9折優惠，平均一堂270元。然而，2026年1月起，價格將調整為7堂課3150元且取消優惠，每堂課450元，課程時間還比以前少了5分鐘，漲幅超過77%。面對如此大幅度的調漲，這位學生表示不會繼續報名，並感到十分無奈。

廣告 廣告

大安運動中心其實早在去年11月底就已公告，因應通貨膨脹和電費連續調漲，將於明年1月1日起調整各項課程收費。除了團課外，球類家教課程包含籃球、羽球、桌球及壁球的10小時課程，依不同人數也將調漲2500到4000元，調幅最高達62%。體適能家教課程同樣增加1000到4000元，最高漲幅37%。

大安運動中心瑜珈團課漲價。（圖／TVBS）

台北體育局回應，運動中心是委託民間單位經營，只要沒有違反委外營運契約原則，都會予以尊重，但目前已請廠商參考整體市場行情，重新研議評估。有民眾建議可以考慮跨區選擇其他運動中心，如6月剛整修完的中正運動中心，團課有9折或95折優惠，有氧瑜伽課程7堂課約1320到2450元，每堂60分鐘，打折後平均每堂169元。信義運動中心也有類似優惠，一堂50分鐘，5堂1000元、6堂1200元、7堂1400元，最低每堂180元。

運動中心有氧瑜珈課比價。（圖／TVBS）

儘管其他運動中心價格較為親民，但多數民眾認為運動最重要的還是方便性，不會因為價格因素而選擇較遠的地點。一位民眾表示，雖然中正運動中心場地很好，但因距離家太遠，所以只會偶爾前往。另一位民眾則認為，若一堂課從200元漲到400元，翻倍的漲幅確實有調整空間。面對運動中心的漲價，大家只能多加比價，以節省荷包。

更多 TVBS 報導

搶普發現金商機！電器展價格「打趴雙11」 百吋電視折11萬

翁捷運迷途暴怒！拐杖猛敲詢問處 北捷人員被逼大吼制止

TVBS鐵粉17來！下載APP免費拿點數 再抽iPhone 17 Pro

快加油！中油宣布明起汽、柴油各漲0.1元

