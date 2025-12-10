大安運動中心課程漲價66％ 遭批「帶頭吸血」 體育局回應了

北市大安運動中心本月公告明年課程表中，太極拳課程一堂從270元漲到450元，漲幅竟高達66％，肚皮舞課程也漲了64％，議員楊植斗呼籲應改善。北市體育局回應，營運廠商將參考整體市場行情重新研議評估，業者已於9日調降漲幅。（北市體育局提供／徐佑昇台北傳真）

北市大安運動中心有開辦許多課程讓民眾參與，但議員發現，在本月公告的明年課程表中，太極拳課程一堂從270元漲到450元，漲幅竟高達66％，肚皮舞課程也漲了64％，議員表示，能理解萬物齊漲的困境，但公辦民營的運動中心要推廣運動卻帶頭吸血，呼籲應改善。北市體育局回應，營運廠商將參考整體市場行情重新研議評估，至於業者已於9日更新收費價格，使漲幅下降不少。

大安運動中心為北市第11座市民運動中心，自民國99年4月起試營運營運，原承包經營單位是中國青年救國團，自112年4月1日起由長佳機電工程公司取得經營權， 同年9月27日重新正式營運，中心為地上4層樓建築，設有多功能戶外運動場、壁球室、綜合球場、撞球場、攀岩場及有泳池等多項設施，受民眾歡迎。

不過有民眾近日發現，運動中心1日公告明年度1月及2月的課程費用大幅調漲，例如體適能課程從375元漲至450元、漲幅為20％；瑜珈課則從每堂200元調漲至250元、漲幅25％，就連原本舊生接續報名的9折優惠也遭到取消。公告一出也有許多民眾抱怨，大幅漲價也讓許多人不去上舞蹈課程，可能影響開班。

議員楊植斗表示，針對運動中心漲價他1天內就接獲2件陳情，經他實際了解價格後直呼「嚇死人」，除民眾抱怨的課程外，許多長輩熱愛的太極拳課一堂從270元漲到450元、漲幅高達66％，肚皮舞課程漲幅也高達64％，外加取消救生優惠，形同變相雙重漲價。

楊植斗強調，他能理解理解萬物齊漲，各單位經營不易，但要反映成本也需合情合理，無預警且漲幅高達66％顯不合理，別從推廣運動變成「帶頭吸血」，把大安區市民當成提款機。

體育局表示，針對漲幅情形，營運廠商表示是受到近年電費調整、人事成本上升，以及原物料價格持續上漲，整體營運及管理成本大幅提高導致。各運動中心依促參法由民間單位營運並自負盈虧，各館需負擔場館維護、設備更新及人力等營運成本，體育局已請中心營運廠商參考整體市場行情調整，業者允諾調整，將再對外公告。

體育局強調，由於各行政區人口結構、設施規模及課程類型不同，課程收費係由營運單位依市場狀況及自身營運條件自主規畫，因此不同中心調整幅度與時點未必相同，將要求各館於調整時應保持資訊公開並向民眾清楚說明。

至於調漲是否有上限？體育局指出，該局與廠商的OT契約對健身房、游泳池單次入場與球類場租等基本收費訂有上限，營運廠商不得逾越，惟課程種類繁多、內容差異大，各中心得依其行政區特性、營運成本及經營情況等，自行訂定課程經營方式，本局並要求各中心應公開揭示費用資訊，以維護資訊透明並兼顧民眾合理負擔。上次調整價格是去年11月公告，自今年1月1 日起調整，但漲幅較小，大約10至15％。

據了解，大安運動中心已於9日下午近4時更新課程價格，使漲幅下降約3成左右，太極拳漲幅從66％改為漲38％、肚皮舞從64％改為漲31％。

