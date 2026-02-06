生活中心／陳堯棋 吳志恆 台北報導

近期北市大安區爆出漢他病毒死亡個案，加上鼠患橫行，被網友戲稱是"安鼠之亂"。有當地里長反應，北市府針對鼠患清消、投藥相關SOP不明，導致無所適從，議員更質疑亂北市府亂投藥，恐怕毒害其他毛小孩。對此，蔣萬安表示，相關局處會持續宣導SOP，也會提供各項協助。

台北市長蔣萬安，出席見證大安森林公園之友基金會，與日本建築師坂茂簽署MOU，推動公廁2.0升級計畫。台北市長蔣萬安：「翻轉大家對於公廁，陰暗、髒亂這樣的負面印象，邀請到坂茂建築師，針對大安森林公園4號公廁，來進行全新的改造設計。」要在大安森林公園4號公廁基地，打造全新空間，但改建之前，恐怕得先處理大安區爆發漢他病毒、鼠患橫行的問題。

光武里里長率領團隊自發性投藥滅鼠。（圖／民視新聞）

民眾：「牠(老鼠)爬得上去喔。」東區商圈的瑠公公園，米奇大剌剌在椅子上找食物，甚至直接拿起來啃，讓里長傷透腦筋。光武里里長韓修和：「帶寵物的時候，老鼠從這邊竄出來，這個洞，我們就將它(老鼠藥)塞進去。」不少人在公園遛毛小孩，卻被米奇嚇一跳！里長無奈，只能自發性在公園、巷弄街角投放老鼠藥。光武里里長韓修和：「其實在我們公園發生鼠患的時候，其實我們有通知各單位，他們說這是以公園處為主，那公園處他不可能去做滅鼠的這個動作，希望說市府要明確告訴我們，包含防火巷 人行道或公園，是哪個單位來做滅鼠的動作。」台北市議員(民)林延鳳：「(士林.北投)有很多里長，就去鄰里公園去放老鼠藥，但是又沒有做標示，而導致很多家中有毛小孩的家庭們，很擔心自己的貓狗，去到了鄰里公園的時候，誤吃、誤食了老鼠藥。」

大安里長轟鼠患清消.投藥"無SOP" 蔣萬安:持續宣導

北市大安區鼠患頻傳。（圖／民視新聞）

里長、議員質疑北市府對於鼠患清消、投藥沒有相關SOP，恐怕讓鼠患加劇，變成人患？台北市長蔣萬安：「民政局還有環保局，都會持續宣導SOP，也會提供各項協助」儘管強調相關局處會持續宣導滅鼠SOP，但是否恢復滅鼠週，避而不談，實際成效仍有待檢驗！

