大安金磚米推出六大祝福吉祥話系列 讓每份米禮都有情感故事





大安區農會以在地好米打造的「金磚米」，推出充滿祝福寓意的「金傳米．吉祥話系列」禮盒，並自二十一日起於本會飛天豬生活館正式上市。此系列以「人生每一個階段，都有金磚米的祝福」為核心概念，將米的純淨、珍貴與象徵意義化為六句吉祥話，陪伴民眾走過生命中每一個重要時刻。

此次推出的六款吉祥語，分別為「一生好命、幸福安康、心想事成、大吉大利、長命百歲、生日快樂」，每一句都代表一份心意與溫暖，更讓消費者在贈禮時能以「好米」傳達「好意」。農會總幹事蔡建宗表示，金磚米不只是日常飲食，更象徵著祝福的延續，希望透過寓意豐富的包裝，讓每份米禮都有了情感故事。

在人生最重要的時刻，金磚米也陪伴在側。當戀人步上紅毯時，「幸福安康」象徵著兩人攜手未來、平安順遂；當家庭迎接新生命降臨，「一生好命」寄予孩子一生順遂、健康成長的祝願；當青年努力在課業、工作、人生目標上打拼，「心想事成」代表著支持與鼓勵，期盼每一步都更接近夢想。

面對新的一年、新的挑戰，人們總希望財源滾滾、福氣滿滿，此時「大吉大利」便成了最適合的祝賀語，在春節、開工或喬遷時都能成為最有意義的伴手禮。而「長命百歲」則傳遞健康與長壽的祝福，是探望長輩、慰問親友的最佳選擇。對於生日這個專屬於個人的重要日子，「生日快樂」款更象徵著陪伴與喜悅，讓祝福不只是一句話，而是一份可以真正吃進心裡的用心。

大安區農會供銷部蘇瑞春主任表示，金磚米之所以備受喜愛，不只是因為米質優良，更因為它承載著地方的土地情感與農友的辛勤努力。「我們希望金傳米系列，不只是一包好米，更要讓大家在重要時刻能送出祝福、傳遞心意。」此次吉祥話系列的推出，也象徵著大安農會在品牌設計與文化故事上的再次提升，讓金磚米成為更多人生活中的祝福象徵。

最後，農會也以「大安好」作為整個系列的核心祝福，希望無論人生走到哪個階段、遇到什麼挑戰，金磚米都能帶來安定、安心，也帶來最真誠的祝願。大安的土地如此良善，大安的米如此純粹，「大安好」，就是給每一位消費者最大的祝福。

