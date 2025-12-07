大安頤和健康診所隆重開幕！結合社區醫療與預防醫學 打造全方位健康服務

【警政時報 司徒／臺北報導】位於捷運大安站旁的「大安頤和健康診所」（6)日正式開幕。診所提供從一般健保門診到預防醫學相關的多元服務，期望成為社區居民可信賴的長期健康夥伴。

執行長葉宗祐分享，這是他創立的第二間診所，不同於第一家以全自費醫療為主；此次選擇在捷運大安站旁，是希望透過便利的位置，並提供舒適的空間，貼近更多社區民眾的日常健康需求。

多科別專業醫師進駐 日常健保門診一次到位。診所內目前配置三位不同領域的醫師，包括心臟內科、家醫科與皮膚專科，提供民眾一般健保門診服務，與日常常見問題的諮詢。

廣告 廣告

葉宗祐表示：「我最開心的是，這些服務不只是為了營利，而是希望協助大家更了解自己的身體狀態，並在醫療專業的評估下找到適合自己的保養方式。」(圖/葉宗祐 提供)

健康管理服務 強化預防醫學與亞健康調理。除了常規門診外，大安頤和健康診所也規劃多項調理療程，包括營養點滴、 血液淨化、靜脈雷射與頭皮照護等項目，提供民眾在醫師評估後多元且合適的選擇。

身為已有 15 年經驗的醫療從業者，提到今日開幕的心情，葉宗祐露出真誠地笑容說：「看到家人、老師、好朋友與合作夥伴都來支持，真的很感動。坦白說，經營診所當然需要營收才能延續服務，但真正讓我感到開心的是看到朋友或客戶的正向回饋，更願意介紹朋友來體驗，都讓我有極大的成就感，這些鼓勵成為我持續投入醫療服務的最大動力。」

診所內部以青綠與木質調打造獨立的療程空間，營造安定、具隱私性的環境氛圍。(圖/葉宗祐 提供)

成為社區健康守護者 提供更多元化醫療服務。展望未來，大安頤和健康診所將以「社區健康」與「健康管理」雙軌並行的方式前進，持續導入更多健康管理服務項目，提供民眾更多元的選擇。葉宗祐表示：「我們希望不只是一間診所，而是一個能長期陪伴大家的健康基地。」

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光