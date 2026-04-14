大安高工籲統測「別穿制服」 校友狂點頭：是真的
四技二專統測將於下周舉行，一名大安高工學生在網路上分享學校整理的考試提醒「8不6要」，其中「8不」之一為「不要穿大安高工制服」，引發關注，該名學生也表示「很重要，因為穿大安高工制服會被偷抄」，貼文曝光後掀起熱議，吸引約1.5萬人關注，不少自稱學長的網友也留言認同「這是真的」。
原PO昨（13）日於Threads上傳照片，只見教室投影布幕提醒今年參加統測的考生，考試當天「8不6要」，其中「8不」包括不要在試場內飲食、不要攜帶手機、不要違反試場規定、不要抄襲答案、不要提早交卷、不要與他人對答案、不要吃得太飽，以及不要穿大安高工制服。
另外「6要」則是要戴口罩、要攜帶准考證、要攜帶身分證、要配戴非智慧型手表等。但原PO特別注意到「不要穿大安高工制服」，並表示「很重要，因為穿大安高工制服會被偷抄」。
圖文掀起1.5萬人按讚，釣出網友分享，「我那年教官也是這樣跟大家說，後來我南港的朋友跟我說，他們班有個跟大安同考場，原本成績私校後來考到雲科」、「我朋友統測當天穿著橘橘制服去考試，自己上台科，也帶著旁邊的人一起上了」、「當年我們學校也是這樣下令，結果只有我們沒有穿制服」、「真的，在考場被發現是大安的，考數學隔壁一直偷看試題本上答案」、「作為學長，我只能說是真的」。
115學年度四技二專統測預定為4月25、26日舉行，考試範圍包含國、英、數3科共同科目，以及兩科專業科目。
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