大安龜殼里長洪正義有愛心 開始寫千幅春聯送里民

大安區任職十屆三十七年的龜殼里長洪正義，服務事蹟可圈可點，為報答里民的支持，每年此刻開始書寫千幅春聯送里內家戶，祈望大家發大財、遇好運、事業順利。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大安區龜殼里長洪正義，任職十屆、三十七年來的里長任內，每年到農曆十一月起，開始書寫近千幅春聯，送里內每戶家庭、親友、企業及公益，由於毛筆字體工整，而獲得大家的喜愛。區長許宏綺表示，洪里長長期來以專業處理里內事務，爭取建設不遺餘力受到里民推祟，十屆的里長選舉中皆高票當選連任，迄今是大安區資歷最深的里長。洪里長寫書法無師自通，詞句流暢，堪為奇才。

今年六十九歲的大安區龜殼里長洪正義，在三十七個年頭的里長任內，除爭取里內整治溫寮溪、溪州溝、三塊厝排水等河川諸多工程有所成就。遇到婚喪、廟會，他皆會親自到場協助，對弱勢家庭更會設法解決，長期關懷並協助身障獨居老人就醫及不定時發送愛心物資、協助弱勢無依里民身故後事，集結地方有力人士之愛心捐款，徹底照顧弱者，身後諸事都能得到圓滿。

民國七十九年，洪里長鼎力協助成立龜殼社區土風舞班，舞蹈學習觸角延伸到民俗舞、流行舞、中國民間舞、創作舞等範疇，並擴大增設兒童舞蹈班。為了發展地方繁榮發達，爭取大力爭取六公頃的龜殼生態公園，為地方休閒運動，學校戶外生態教學，生態人士辦理活動、淨灘時常造訪的好場所。

洪正義表示，他研學書法已近三十餘年，到了農曆過年一個月前，就開始寫春聯，全里每戶都給一幅，加上配合公所行公益，總共寫了一千餘幅，希望大家張貼紅聯能發大財、好運、事業順利。