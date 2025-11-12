「大客戶」租2輛百萬豪車卻人間蒸發 苦主找到車一看：天塌了！

「大客戶」租2輛百萬豪車卻人間蒸發，業者找到車當場傻眼。（圖／翻攝自微博）

大陸貴州省貴陽市租車業者陳璽指控，1名陳姓租客先後租走保時捷帕拉梅拉與邁巴赫S480後失聯，經追查定位發現2車被抵押在赫章縣的修車廠，且其中1輛已被拆解。修車廠負責人李先生表示，自己僅受委託維修、亦遭拖欠人民幣40多萬元（約新台幣170多萬元）。目前業者已報案，待警方確認是否立案。

綜合陸媒報導，陳璽近日控訴，公司旗下2輛價值百萬元的豪車疑遭租客抵押並被拆解。他透露，該名陳姓租客自2023年起，陸續在自家公司租用1輛保時捷帕拉梅拉及1輛邁巴赫S480，起初按時繳租，但自今年8月起突然失聯。

陳璽說，他根據衛星定位追蹤，最終在畢節市赫章縣1家修車廠內找到車輛。豈料修車廠負責人卻聲稱，2車已被陳姓男子以總額人民幣43萬元（約新台幣187萬元）的合同抵押給他，於是報警處理。警方介入後再度入廠時，發現帕拉梅拉已被拆解成零件。租車業者懷疑車輛遭整車分解、意圖轉售，估計損失慘重。

對此，修車廠負責人李先生否認拆車圖利，稱是受顧客委託代為維修、噴漆與更換電瓶，零件僅暫時拆下等待安裝。他同時強調，自己也被拖欠40多萬元借款，是事件的另名受害者，目前已向赫章縣派出所報案，希望警方協助尋人。

據悉，2輛豪車現暫由警方保管。陳璽表示，車輛滯留導致每月約人民幣4萬元（約新台幣17萬元）租金損失，公司將啟動民事訴訟追償，並等待警方確認是否構成刑事案件。

