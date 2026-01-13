大客車及大貨車駕駛短缺 苗縣府推考照補助

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府勞工及青年發展處為協助縣內青年取得專業技能、提升就業競爭力，同時紓解運輸產業長期面臨之人力短缺問題，針對年輕族群大客車及大貨車駕照考照，將研擬相關補助或獎勵機制，協助年輕人取得一技之長、強化就業競爭力。

勞青處指出，目前已研擬針對年輕族群之大客車及大貨車駕照考照補助方案，透過減輕考照費用負擔，提升青年投入專業駕駛技術學習之意願，協助年輕人取得一技之長、強化就業競爭力，亦可回應運輸產業長期面臨之人力短缺問題。

勞青處表示，今年度將開設「大貨車駕駛職前訓練」，以失業青年及待業民眾為主要對象，課程內容除駕駛專業技術外並納入交通安全、職業倫理及就業媒合等相關訓練，以強化實務能力及就業穩定度。

勞青處指出，為配合職前訓練班開辦，已研擬相關補助或獎勵機制，例如針對完成訓練並順利取得大貨車駕照、實際投入相關產業就業者，依規定核予訓練補助或就業獎勵金，以降低青年考照及進入職場初期之經濟負擔。

