大客車駕駛擴大徵才在高雄 客運業者與面試者互動熱烈

交通部公路局為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，十三日下午在高雄左營新光三越彩虹市集廣場辦理南區大客車駕駛擴大徵才活動，過程中，客運業者與面試者互動熱烈，截至活動結束止，應徵人數一百五十二人，初步媒合成功人數約八十九人。

這項活動現場有高雄市區監理所、高雄區監理所、嘉義區監理所、高雄市政府交通局、高屏地區遊覽車公會、高雄地區駕訓班，統聯客運、高雄客運、屏東客運、和欣客運等共十五家業者及公會設攤招募駕駛；公路局周副局長及高雄、屏東縣市政府代表、客運業者代表等也全員到齊，展現政府與民間團結一致、共同提升客運產業的決心。

公路局周廷彰副局長致詞時表示，為了因應民眾對公共運輸與觀光服務日益增長的需求，公路局近年持續協助客運業者延攬並培育人才，希望透過政府的補助機制，協助業者招募並留住優秀的從業人員，不僅為客運產業注入更多新血，也讓民眾能享受到更好、更優質的公路公共運輸服務。

本次活動各客運公司亦推出多項福利優惠，民眾至各客運業者攤位洽詢並多方比較後，可直接面試並現場向駕訓班或公路人員訓練所報名訓練課程，節省往返駕訓班洽詢的時間。

會場中除了有不少民眾洽詢補助方案的內容，客運業者與面試者互動熱烈，截至活動結束止，應徵人數一百五十二人，初步媒合成功人數約八十九人；主辦單位指出，補助計畫預計持續至明年二月二十八日止，有意投入職業大客車駕駛行列的民眾，請務必把握這次優渥補助的機會。