大客車「駕駛長」缺工中央延長補助 何欣純籲地方加碼吸引人才
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
大客車「駕駛長」嚴重短缺的問題，已對台灣公共運輸系統帶來顯著衝擊，即便祭出高額補貼及優渥薪資，仍難以根本解決人力流失的困境。對此，交通部公路局台中區監理所今（22）日舉辦「薪想事成、邁向前程」中部地區大客車駕駛就業覓才博覽會，現場集結公路客運、市區客運與遊覽車等業者設攤招募駕駛。立法委員何欣純表示，希望透過中央補助加上地方加碼，能吸引更多優秀人才投入公共運輸。
「自己長期在立法院交通委員會服務，每次審查預算和政策，都清楚大客車駕駛嚴重缺工問題。」她分析，大客車「駕駛長」人力短缺，原因包括少子化、年輕世代對職涯選擇的考量，以及制度面尚待改善等因素。
何欣純表示，感謝交通部公路局，特地選在假日辦理活動，也謝謝眾多客運、駕訓班業者齊聚一堂，共同思考如何補足人力缺口，為更好的公共運輸環境一起打拚。
監理所說明，中央推動的「駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，要感謝委員對補助預算的大力支持，相關補助已延長至115年2月28日，內容從訓練到就業一條龍，包括駕駛訓練費用補助、訓練期間每日953元生活津貼，以及上路後的穩定就業獎勵金，以持有小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領超過21萬元，盼成為有志轉職者的強力後盾。
何欣純補充，中央有相關的徵才補助政策，未來若有機會，台中市也能推動地方加碼的獎勵金，盼中央與地方共同合作，提供誘因吸引更多優秀人才，讓優質的「駕駛長」及願意守護乘客安全的好人才，不只願意進來，也留得下來。
針對推動公共運輸在地方發展，何欣純強調，台中除了要改善原交通路線，也須搭配充分的人力與制度配套；為維繫城鄉交通、學童通學與通勤族日常生活，應全面加強薪資福利、訓練制度到職涯規劃等，打造更完善、更安全的公共運輸服務，讓台中市民搭車更放心、更安心。
