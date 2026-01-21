大家來找碴！北市動物園1/31斑馬日 完成任務送限定徽章

【記者張綵茜／台北報導】適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園今（21日）表示，將於1月31日「國際斑馬日」舉辦「尋找斑馬」趣味遊戲，邀請遊客走進園區觀察斑馬斑紋的差異，完成指定挑戰還有機會獲得動物園2026年限定斑馬日徽章。

園方介紹，活動當日上午10時30分至11時30分，以及下午2時30分至3時30分，將在非洲動物區斑馬活動場前舉辦互動導覽；遊客可透過圖卡對照真實的查普曼斑馬，從「茫茫馬海」中辨識每一隻斑馬獨一無二的斑紋，了解牠們如何「斑斑各不同」。完成現場指定任務，還有機會獲得動物園2026年限定「斑馬日」徽章。

現場也將透過趣味圖卡遊戲，介紹園內照養的查普曼斑馬，並引導分辨查普曼斑馬、格利威斑馬及山斑馬三種斑馬的外觀特徵，在令人眼花撩亂的斑紋中找出差異。

斑馬和其他馬科動物一樣，會在泥土地打滾放鬆或抓癢。台北市立動物園提供

園方表示，查普曼斑馬是平原斑馬的亞種，原棲息於非洲東南部稀樹草原，具有逐水草而居的遷徙習性，會隨季節變化追逐草場與水源移動。斑馬通常以一匹雄馬、數匹雌馬及幼馬組成小群體生活，遷徙季節則會聚集成更大的馬群同步行動。平原斑馬整體生存狀態被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「近危」，雖野外族群數量相對穩定，但原棲地仍面臨農業開發、家畜放牧競爭、草原退化及過度獵捕等威脅。

園方指出，斑馬最鮮明的特徵是黑白相間的條紋，每隻斑馬的紋路皆獨一無二，如同人類的指紋，可作為辨識個體的重要依據；依現行分類，斑馬分為平原斑馬、格利威斑馬與山斑馬三種，其中查普曼斑馬耳朵較短、條紋延伸至腹部，白色條紋帶有咖啡色陰影，外觀辨識度高。

斑馬成是群活動的動物，特別是遷徙時會聚集為更大的群體。台北市立動物園提供

尋找斑馬活動圖卡。台北市立動物園提供

