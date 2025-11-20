大家其實都不排斥？微軟調查有79%玩家「願意接受AI輔助」

AI 是近年來最熱門的新領域，許多公司都開始使用，但也有些人對此不是很滿意，甚至是看到 AI 就反感。而 Xbox 最近公開了一份「Gaming: Time Well Spent」的玩家行為調查報告，其中就包含玩家對 AI 的態度。結果報告指出，有高達 79% 的受訪玩家表示願意在遊戲中接受 AI 的輔助。

79% 玩家認為 AI 有幫助。（圖源：Xbox）

根據外媒 Gamesradar 報導，該調查只針對美國地區約 1,500 名成年玩家進行，但對比全球數以億計的龐大遊戲人口，這樣的採樣規模非常的小。而微軟發言人也通過媒體解釋，所謂的「接受 AI 輔助」是指玩家至少選擇了一項他們認為有幫助的 AI 功能，這代表著大多數玩家並不排斥 AI 成為遊戲過程中的助手。

除了 AI 議題外，這份報告中還揭露了玩家對遊戲正面價值的肯定。像是有 68% 的人認為遊戲比起其他愛好更能帶來情感上的滿足，甚只有超過半數的玩家共 54% 想通過遊戲來放鬆，也有 52% 的人靠遊戲與朋友保持聯繫。值得一提的是，雖然近幾年業界爭議不斷，仍有 65% 的受訪者認為現在玩遊戲比他們剛開始接觸時更有趣。