雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒啊，尤其很多愛喝湯的朋友，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗～但！！大家可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表，先帶大家搞懂湯底！有些鍋底看起來清淡，卻暗藏高油高鹽陷阱。

火鍋湯底 熱量停看聽： 紅燈區（高油高鹽 盡量不選！） 麻辣鍋 810 kcal 起司牛奶鍋 305 kcal 酸菜白肉鍋 375 kcal 番茄鍋 415 kcal 叻沙鍋 412 kcal 沙茶鍋 285 kcal 這些湯底油脂與鈉含量高 熬煮越久越濃稠 熱量加乘不知不覺就破表

黃燈區（中等熱量 偶爾吃就好！） 牛奶鍋 210 kcal 南瓜鍋 165 kcal 藥膳鍋 170 kcal 石頭鍋 160 kcal 泡菜鍋 160 kcal 想吃有味道又不太負擔 可以偶爾選 但還是建議控制湯量 才不會攝取過多鈉

綠燈區（負擔較低 優先選！） 昆布鍋 35 kcal 菌菇鍋 80 kcal 胡椒豚骨鍋 93 kcal 酸白菜鍋 95 kcal 味噌鍋 75 kcal 白開水鍋 0 kcal 這類湯底較清爽且負擔低 特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇

另外，很多人以為番茄鍋屬於清爽蔬菜湯，但其實有些店家會先用油炒番茄，還會加入奶油、糖或番茄醬調味，讓湯頭更濃郁卻也藏著高熱量，建議選擇湯色清澈、浮油少的版本，才能真正喝得健康又安心。

這樣吃 減少負擔： STEP 1｜選清湯底 越乾淨越好 選擇清爽湯底 能減少油脂與鈉攝取 也比較不會越煮越鹹 STEP 2｜蔬菜先煮 葉菜、菇類、根莖類先下鍋 讓湯底更乾淨、少油 STEP 3｜肉片再下鍋 優先選低脂海鮮類 避免肉類的油脂殘留於鍋中 STEP 4｜最後才吃飯／麵／冬粉 澱粉放最後吃 能延緩血糖上升

營養師小提醒 吃鍋關鍵在於怎麼選、怎麼吃，建議以蔬菜為主角，多加入高纖維的葉菜、菇類、豆腐，能幫助油脂代謝、促進腸胃蠕動，肉類選擇瘦肉或海鮮類，不僅熱量更低，也能減少飽和脂肪攝取，另外火鍋料盡量少吃加工品，像貢丸、魚漿、火鍋餃等都容易藏鈉藏油，吃鍋時搭配白開水或無糖茶，取代含糖飲料，學會這樣聰明吃，享受美味的同時，也能維持好體態與健康。

