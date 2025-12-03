大家忙結盟，他卻說不必隊友！靠3次併購，百年老將施耐德拿下連黃仁勳都缺的技術
從美國「星際之門」計畫、鴻海和機電大廠東元換股合作、緯創宣告在馬來西亞的合作案跨進L12⋯⋯都繞不開「模組化資料中心（Modular Data Center）」這個名詞。
主因是AI讓單櫃功耗暴增十倍，傳統機房難以負荷。而預製好的模組化資料中心，把必要設備裝進貨櫃中，能繞過冗長土建、直接部署於空地，憑藉速度與彈性，成為搶攻AI算力的救命稻草。
而當伺服器ODM廠紛紛找機電夥伴「結盟」，試圖拼湊出整廠輸出的能力，搶下模組化資料中心市場，有位在岸上駐紮許久的巨人，正安靜地看著艦隊駛來。
百年機電大廠施耐德電機（Schneider Electric），在預製模組化資料中心耕耘多年，在全球已累積超過3000個案場。從澳洲荒無人煙的礦區，到巴塞隆納聖家堂，都能看見施耐德把資料中心如積木一般堆疊起來，根據施耐德2024年財報，年度營收382億歐元（約1.3兆新台幣），其中資料中心業務就佔了24%、約91億歐元（約3300億新台幣）的分量。
「我們不需要結盟，因為我們自己就是一條龍。」施耐德關鍵電力事業部總經理魏仕杰受訪時直言。
靠三次併購，拼出「什麼都有」的軍火庫
資料中心能賺到近1/4的營收，最主要的優勢就是能自己「坦」下客戶近8成的需求，「我們大概只有貨櫃的殼沒做、裡面消防系統沒做了，其他我們都有。」魏仕杰笑著說。施耐德號稱有市面上最完備的資料中心機電產品線，包含不斷電系統（UPS）、冰水主機控制、空調系統等機櫃外設備，機櫃相關的氣冷與水冷解決方案也能做，最後是電力監控系統（PMS）和資料中心管理系統（DCIM）等軟體服務。
攤開施耐德百年歷史，一路以來多次併購組成了這支幾乎「什麼都有」的大艦隊，而模組化資料中心的事業，主要建立在三波關鍵併購上。
第一波：為了「電」
成立於1836年的施耐德，最早從鋼鐵、重工業、鐵路與造船業起家，1980年代全力轉向能源產業，並且開始進行多項重大能源管理相關產業併購案。但對資料中心事業來說最重要的一場併購發生在2007年，施耐德砸下61億美元（約新台幣1913億元），併購美國最大的不斷電系統商APC。
APC的主業產品UPS（不斷電系統），作用就像是伺服器的「維生系統」，在停電時仍能為設備提供短暫備用電力，確保伺服器等重要設備不會因瞬間斷電而關機或損壞。這筆收購在當時對業界是一次嶄新的嘗試，原因在於它打破了「工業」與「IT」的楚河漢界。在此之前，施耐德擅長的電是「工業重電」，也就是處理工廠、摩天大樓的高壓電力基礎設施；而APC擅長的則是「IT電力」，也就是是機櫃裡、伺服器旁，精密且靈活的電力調控。
買下APC，等於讓施耐德獲得管理伺服器電力的能力，17年後的今天，這條路徑成為了施耐德能打進資料中心領域的一項關鍵。
第二波：為了「腦」
硬體之外，魏仕杰特別點出了一項關鍵拼圖：軟體。
「我們有一套軟體叫ETAP，也是併購進來的。」2021年，施耐德宣布收購電力系統分析軟體業者ETAP股權，為了布局數位孿生（Digital Twin）。透過ETAP的技術，施耐德能在虛擬世界中建立一個和現實中一模一樣的電力系統模型，在資料中心設計階段，就先跑過電力負載分析。
更關鍵的是，ETAP不只能模擬施耐德自家的設備，也能相容其他品牌的硬體，這讓施耐德獲得設計到營運的掌控能力，除了預防故障，也能預測並優化能源效率，成為後續承諾客戶PUE（Power Usage Effectiveness, 電力使用效率）數值的底氣。
第三波：為了「水」
2024年，為了補齊AI的最後一哩路，施耐德宣布以約8.5億美元（約新台幣266億元）收購美國液冷技術公司Motivair 75%的股份。這家公司專精於超級電腦的冷卻技術，讓施耐德掌握了從高壓變電站一路到晶片散熱板的技術。
這筆收購的效益來得比想像中更快，今年10月，施耐德與輝達（NVIDIA）共同發布最新的AI資料中心參考設計，新聞稿中直接點名「整合了Motivair液冷技術」，合作一年，已經具備能力服務NVIDIA下一代Blackwell架構，如GB200 NVL72 與GB300等單櫃耗電最高可達142kW的怪獸。
和輝達合作推出這份參考設計的意義在於，施耐德已經有能力從全面性的視角打造一份「建造資料中心的SOP」給世界各地的營運商參照。魏仕杰透露，施耐德與輝達的研發團隊合作密切，「其實他們（輝達）很多新一代產品，在前期我們都有參與一些規劃的驗證。」
透過這一連串精準的併購，施耐德掌握資料中心的電、水、模擬軟體，逐步在資料中心市場扎根。
在AI時代，最稀缺的戰力叫彈性
在施耐德的眼中，模組化資料中心的應用場景遠比想像中更靈活，魏仕杰更指出，模組化資料中心真正的市場價值，在於能解決「極端環境」與「物理限制」。
他談起施耐德最為人津津樂道的案例：西班牙巴塞隆納的聖家堂。這座由高第設計、蓋了一百多年還沒蓋完的世界遺產，每年要接待成千上萬的遊客。為了管理龐大的遊客進出，它需要一套精密的電子門禁、票務系統，甚至是內部的燈光與消防控制。
但問題來了，「聖家堂一直在蓋，裡面不可能有地方讓你放這些設備，」魏仕杰指出，一座施工中的古蹟，沒有多餘空間，也不可能讓你隨意挖地基、拉管線蓋機房 。
施耐德的解法，就是直接運來兩個25呎的白色貨櫃，也就是模組化資料中心，運到教堂旁空地安放，直接就地進行邊緣運算。魏世傑指出，這個案例從設計到完工僅花了16週，而且隨著教堂工程持續推進，這個資料中心可以隨時靈活搬遷到工地的不同位置，完全不影響教堂工程運作。
除此之外，在澳洲的沙漠礦區也有施耐德的手筆，「我們說的礦業是真的挖礦產的，不是挖比特幣的那種。」魏仕杰笑稱，開車數小時才能抵達的荒郊野外，要從頭蓋一座機房簡直是天方夜譚，用貨櫃直接把算力與電力運過去是唯一解方。
至於像花蓮地震這樣的災害場景，在災區或偏鄉醫療站，只需要半年到一年的臨時算力支援，蓋房子太慢也太貴。這時候，一個能隨時吊掛、搬走的「All-in-one」貨櫃機房，也能成為靈活的醫療指揮站 。
「所以它（模組化）不只是為了快，更是為了彈性，」魏仕杰總結。
老神在在不怕競爭，「這不是省錢的賭局」
施耐德的模組化資料中心在國外已有3000多個實戰案例，不過這股風潮在近一年內才開始吹進台灣，「去年前年中以前，台灣幾乎沒有人問這個東西，真的是零。」魏仕杰回憶道 。但短短一年內，來洽詢的業者「大大小小肯定超過10家」。
然而，目前主要受限於台灣地狹人稠土地不好取得，以及建築法規的模糊地帶，因此魏仕杰透露，這些洽詢的台廠眼中的戰場，其實在海外，很多客戶是想在台灣談合作、做設計，但最終這些模組化貨櫃是要「輸出」到印尼、馬來西亞或澳洲等腹地廣大的市場 。
面對各路人馬開始結盟進軍市場，施耐德如何保持競爭優勢？他們認為，這場AI基礎建設的戰爭，即使走向殺價競爭，最後比的仍是可靠穩定的程度，「現在一個 AI 機櫃的成本可能超過一億台幣，如果為了省幾百萬的費用，讓這一億元的設備暴露在風險中，這個賭博是相當不明智的。」魏仕杰直言不諱，施耐德的方案不會是市面上最便宜，但能給客戶完整、高可靠度的承諾。
在藍海市場即將轉紅的競爭階段，對資料中心每個建造環節的全面掌握，是施耐德這家國際大廠最大的底氣。
