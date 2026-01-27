大家想看的大場面來囉 《真相直擊：深入超級名模生死鬥》揭開黑幕
前後一共製作了24季，堪稱真人實境秀的開山老祖《超級名模生死鬥》（America's Next Top Model ），多年以來都有許多爆料，節目組拍攝時有許多不良居心、事後又惡意剪輯，以便製造誇張戲劇效果博取收視率。如今紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》（Reality Check: Inside America's Next Top Model ），首度讓節目主持人泰拉班克斯（Tyra Banks）受訪，承認「我知道我太過分。」
2003年在美國電視界，掀起一股真人實境秀熱潮下，《超級名模生死鬥》有如平地一聲雷，掀起了收視熱潮，節目把原本時尚界的各種高深概念，簡化為過五關、斬六將的通俗比賽，但真正讓節目收視率起飛的關鍵，則是參賽者在宿舍裡頭的你爭我奪、各種吵架的鏡頭，導致後來觀眾評估每一季精彩程度，都要把吵架算進來；當然製作單位找來比賽的人，也會考慮有沒有吵架的天分。
儘管2018年節目終於告一段落，但是因為疫情爆發的關係，大家都被關在家裡，於是就把節目翻出來收看，赫然發現當年看的津津有味的各種橋段，如今可說是完全的政治不正確。例如標榜著要開拓時尚品味的宗旨，最後淪為各種剝削參賽者的關卡；又或者強調想要擁抱大尺碼的時代，卻又不斷對參賽者的體重斤斤計較。最嚴重的是，就是每一季的大改造單元，改到後來根本就是瞎整一通，甚至把醫美手術當成改造手段，忽略當事人的意願。甚至一些考驗參賽者的拍照環節，本身跟時尚扯不上關連，倒是很像在參加《百戰百勝》的錄影，比賽看誰最能被整。
這股檢討的聲浪，終於催生了《真相直擊：深入超級名模生死鬥》紀錄片的誕生，總共以3集的篇幅，討論《超級名模生死鬥》節目本身的各種爭議。同時當年堪稱這節目的3位巨頭，包括攝影師奈傑爾（台灣觀眾都暱稱「乃酒」），負責造型的傑（Jay），以及台步指導J小姐（Miss J），他們與主持人泰拉班克斯，都同意接受採訪、面對這個節目過往的各種黑歷史，包括當初這3巨頭沒有續約的原因，是否跟幕後八卦傳聞有關。
更多鏡週刊報導
Tyson Yoshi澳門開唱 半裸秀出六塊肌
布蘭登費雪為戲練日文 《日租家庭》演出異鄉情愁
送曹西平最後一程 龍千玉致詞數度落淚：至今仍覺得是一場夢
其他人也在看
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 10則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 7則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11則留言
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
典LU婚禮》曾莞婷「水蛇腰」嗨奪捧花！遭Lulu出賣：LINE在這裡
演藝圈今日（25日）迎來世紀喜事，陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在台北文華東方酒店盛大完婚。現場星光熠熠，身為新娘好閨密的女神曾莞婷，一現身便成為全場焦點。她身穿超貼身深色裙裝，玲瓏有緻的「水蛇腰」曲線畢露，搭配俏皮公主頭造型，甜美又不失性感，一出場就秒殺攝影師底片，稍早更幸運拿下捧花。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 22則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
林志玲狀態太犯規！久違重現「絕美古裝」 與楊紫同台掀回憶殺
台灣第一名模林志玲驚喜回歸戲劇圈！近日她被目擊現蹤大陸橫店片場，客串演出由陸劇女神楊紫主演的新戲《玉蘭花開君再來》。這是林志玲繼2018年電影《祖宗十九代》後，時隔8年再度投入影視拍攝，流出的側拍照中，她身穿紫色繡花旗袍、配戴珍珠飾品，極具民國初年的典雅韻味，凍齡狀態讓網友直呼「仙女下凡」、「這狀態太犯規。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
王心凌43歲依舊是「不老甜心教主」！體重從沒超過44公斤的原因：每週運動3次、每餐只吃8分飽！
演唱會後，她過往受訪片段與社群分享也再度被翻出來討論。王心凌曾大方提到，自己的體重多年來都維持在「4 字頭」，最胖時也從沒超過44公斤！但談及如何維持這樣的狀態，她說運動並非追求一次練很多，而是重視次數與持續性。在運動習慣上，王心凌屬於長期派。她曾分享自己已...styletc ・ 5 小時前 ・ 1則留言
陳漢典訪到一半⋯突然學吉娃娃！ Lulu急制止：你今天是新郎！
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。此外，許光漢、鍾欣凌、柯震東、王力宏、陶晶瑩等大咖也都將現身。受訪時，陳漢典還是忍不住會模仿魂上身，讓Lulu忍不住制止，「你今天是新郎！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言
《陽光女子合唱團》破2.5億 上週末創近10年台片單日最高票房
電影《陽光女子合唱團》票房持續狂飆，累積全台票房已突破2億5,000萬元，一舉超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》的2億4,000萬元，寫下導演個人票房新紀錄。其中，電影於週六單日開出破3,500萬的亮眼成績，也寫下近10年來台灣電影的單日最高票房紀錄。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
曾莞婷抽到Lulu捧花台上大喊：先別！ 馬上被綜藝一哥點名想追
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。抽捧花環節時，Lulu邀了幾位好友上台，其中藝人包含了Amanda和曾莞婷，最後由曾莞婷抽到。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6則留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10則留言