大家想看的大場面來囉 《真相直擊：深入超級名模生死鬥》揭開黑幕

《超級名模生死鬥》共有24季，可以說是影響力深遠的真人實境秀。（Netflix提供）

前後一共製作了24季，堪稱真人實境秀的開山老祖《超級名模生死鬥》（America's Next Top Model ），多年以來都有許多爆料，節目組拍攝時有許多不良居心、事後又惡意剪輯，以便製造誇張戲劇效果博取收視率。如今紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》（Reality Check: Inside America's Next Top Model ），首度讓節目主持人泰拉班克斯（Tyra Banks）受訪，承認「我知道我太過分。」

廣告 廣告

2003年在美國電視界，掀起一股真人實境秀熱潮下，《超級名模生死鬥》有如平地一聲雷，掀起了收視熱潮，節目把原本時尚界的各種高深概念，簡化為過五關、斬六將的通俗比賽，但真正讓節目收視率起飛的關鍵，則是參賽者在宿舍裡頭的你爭我奪、各種吵架的鏡頭，導致後來觀眾評估每一季精彩程度，都要把吵架算進來；當然製作單位找來比賽的人，也會考慮有沒有吵架的天分。

儘管2018年節目終於告一段落，但是因為疫情爆發的關係，大家都被關在家裡，於是就把節目翻出來收看，赫然發現當年看的津津有味的各種橋段，如今可說是完全的政治不正確。例如標榜著要開拓時尚品味的宗旨，最後淪為各種剝削參賽者的關卡；又或者強調想要擁抱大尺碼的時代，卻又不斷對參賽者的體重斤斤計較。最嚴重的是，就是每一季的大改造單元，改到後來根本就是瞎整一通，甚至把醫美手術當成改造手段，忽略當事人的意願。甚至一些考驗參賽者的拍照環節，本身跟時尚扯不上關連，倒是很像在參加《百戰百勝》的錄影，比賽看誰最能被整。

這股檢討的聲浪，終於催生了《真相直擊：深入超級名模生死鬥》紀錄片的誕生，總共以3集的篇幅，討論《超級名模生死鬥》節目本身的各種爭議。同時當年堪稱這節目的3位巨頭，包括攝影師奈傑爾（台灣觀眾都暱稱「乃酒」），負責造型的傑（Jay），以及台步指導J小姐（Miss J），他們與主持人泰拉班克斯，都同意接受採訪、面對這個節目過往的各種黑歷史，包括當初這3巨頭沒有續約的原因，是否跟幕後八卦傳聞有關。

更多鏡週刊報導

Tyson Yoshi澳門開唱 半裸秀出六塊肌

布蘭登費雪為戲練日文 《日租家庭》演出異鄉情愁

送曹西平最後一程 龍千玉致詞數度落淚：至今仍覺得是一場夢