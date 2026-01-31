大家房屋湖美帝堡加盟店開幕 做公益

大家房屋湖美帝堡加盟店歡慶開幕並行公益，捐贈上百份日常物資給弱勢家庭。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

大家房屋湖美帝堡加盟店三十一日歡慶開幕，會中行公益，捐贈上百份日常物資給北、安定區七里弱勢家庭。房市近年雖不振，然房仲業者仍看好商機，透過加盟體系，打團體戰模式，創造生機。

該加盟店店東施慶瓏從事房仲三十餘年，從自營、加盟到轉換平台，本身也是台南市文宏慈善協會創會會長，在開店誌慶之際，也號召會員、善心人士，共同募集近十四萬元，購買上百份日常物資，捐贈給北、安定區弱勢家庭，寒冬送暖，社會局機要呂維胤也特地前往頒贈感謝狀。開幕典禮賀客盈門，祝福生意興隆。

受到政府打房影響，全台房屋買賣創下新低。台南市不動產仲介經紀商業同業公會理事長鄭淵臨指出，台南目前約有五百餘家房仲店家，雖然房市不振，有人關門，然也有人開店，家數持平，然開店關店變動率的確較為動盪，至於成交量，去年銳減三成，然價格未跌，呈現「量跌價穩」狀況。

房市不振下，目前房仲業者約為七成加盟、三成自營模式。住商機構兩岸營運整合中心副總經理李杰峰對此情況也加以印證；李杰峰指出，房市前年創高峰，去年則新低，業者猶如面臨三溫暖，整個房仲市場則出現「以往靠人脈、如今靠資源」模式，業者出現「轉平台潮」，從以往自立門戶的單打獨鬥模式，如今則是打團體戰，平台開放聯賣形式，增加市場競爭力，的確也為加盟店東創造生機。