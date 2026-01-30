大家該對北宜直鐵死心了？鐵道局曝高鐵「效益多多」 新自強號營運最高時速甚至不到高鐵一半

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

高鐵延伸宜蘭案引發爭議，仍有不少民團主張應採用北宜直鐵方案，為台鐵打造新的鐵道路廊。交通部鐵道局解釋關鍵差異，台鐵新自強號營運最高時速僅130公里，而高鐵營運最高時速300公里，相較下高鐵更具時間節省效益；而直鐵方案如欲達成時間節省效益，勢需穿越翡翠水庫集水區，因此當初規劃過程即遭各界反對。

鐵道局分析，台鐵新自強號營運最高時速僅130公里，而高鐵營運最高時速300公里，相較下高鐵更具時間節省效益。（圖／記者盧逸峰攝）

在工程界面部分，鐵道局說，高鐵系統為一獨立、完整之軌道運輸系統於南港車站已預留延伸尾軌，不僅能更有效達成北宜走廊之縮時提速與運能提升目標，亦可藉由旅運分流，實質緩解樹林至七堵路段之容量壓力，進而騰出既有台鐵運能；且南港車站台鐵位於B3層與高鐵B1層隧道高程差達14公尺，台鐵無法使用同一高鐵隧道。

鐵道局進一步解釋，北宜直鐵方案須受限於前述路線容量瓶頸問題，而需與目前宜蘭線競爭有限班次。換言之，直鐵可新增之班次數量極為有限，實際之路線使用率約僅4成，投資之建設成本將無法發揮完整效益，形成資源浪費。

鐵道局強調，採用高鐵方案後，台鐵能增開基隆、平溪、東北角及宜蘭地區之區間車班次，提升在地通勤與觀光運輸服務品質，軌道運輸整體分工效益更為明確，並透過雙系統以強化軌道運輸系統韌性之建設目標。



