大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架

不合格西芹。（圖／東森新聞）





台北市衛生局公布最新蔬果抽驗結果，青江菜、蚵白菜、西芹、地瓜葉、白蘿蔔及花椰菜共6件產品被檢出農藥殘留不符規定，已要求立即下架，並依法啟動後續處置，提醒民眾留意食用安全。

台北市政府衛生局表示，114年10月共抽驗市面生鮮蔬果52件，結果有6件不合格，不合格率達11.5%。不合格品項分別為青江菜、蚵白菜、西芹、地瓜葉、白蘿蔔與花椰菜，各檢出1至2項農藥殘留超出「農藥殘留容許量標準」。其中包含芬普尼、百利普芬、待克利、因得克、賽速安及因滅汀等農藥，部分檢出值明顯高於法定標準。

這批不合格蔬菜中的花椰菜、西芹在台北市松江市場一間攤位中被驗出，地瓜葉則是在松江市場另一間攤位檢驗；青江菜、白蘿蔔在台北市大安區市民大道的錢都日式涮涮鍋驗出；內湖區五分街一間師果行驗出不合格的蚵白菜，詳細資訊可參考台北市衛生局網站。

青江菜。（圖／東森新聞）

蚵白菜。（圖／東森新聞）

地瓜葉。（圖／東森新聞）

白蘿蔔。（圖／東森新聞）

花椰菜。（圖／東森新聞）

台北市衛生局指出，相關不合格蔬果已責令販售場所全面下架不得販售，若產品來源屬外縣市，已移請當地衛生機關依法辦理；來源屬台北市者，經查證違規屬實，將依《食品安全衛生管理法》處分。此外，也已通知台北農產運銷公司，針對違規農友依規定暫停供應，並視違規次數加重處置，以防止不合格產品再次流入市場。

台北市衛生局說明，農藥殘留超標已違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，最高可處新台幣2億元罰鍰；若業者無法交代產品來源，也將另行處罰販售業者。衛生局強調，除了市場端抽驗外，仍需從源頭加強田間管理與農民用藥輔導，才能有效降低蔬果農藥殘留風險，並呼籲業者保留完整交易憑證，以利後續追溯管理。

