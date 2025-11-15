大家都做錯！他冬天清潔「做1事」竟釀蜂窩性組織炎 醫揭常見「3錯誤」
記者簡浩正／新北報導
隨著冬季來臨，氣溫驟降、空氣濕度降低，皮膚科門診患者有增多情形。醫師表示門診觀察發現，許多民眾因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎。
恩主公醫院皮膚科醫師江明哲，分享一位60多歲張先生（化名）的案例——冬季時小腿乾癢，誤以為只是皮膚乾燥，每天用熱水泡腳並以酒精擦拭止癢，結果皮膚越來越乾，甚至出現裂口與紅腫疼痛。就醫後確診為「缺脂性皮膚炎合併蜂窩性組織炎」，經外用類固醇及系統性抗生素治療，並同時加強保濕修復後，約兩週後漸漸康復。
他說，冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少。研究顯示，溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。皮脂是皮膚天然的防水層，一旦油脂減少，角質層便難以留住水分；同時冷空氣與暖氣環境使濕度下降，當角質層含水量低於10%時會出現微裂，造成皮膚屏障受損並引起紅癢與發炎。
「冬天的乾癢其實是皮膚屏障損傷的警訊。」江明哲指出，冬季乾癢絕不是小事，若反覆搔抓或使用錯誤的清潔、消毒方式，容易造成皮膚屏障崩壞，進而引發細菌感染或慢性濕疹惡化。當乾癢持續不癒或出現破皮紅腫時，應及早就醫。
江明哲強調，保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水，他分享保濕關鍵三步驟如下：
1、清潔後三分鐘內塗抹保濕品。利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。
2、挑對保濕成分。
3、依膚質與部位選用質地。如臉部／中性肌：選擇含水量較高、質地輕盈的乳液作為日常保養。四肢部位乾燥區：選擇含油量較高、保濕力佳的乳霜。手肘、腳跟龜裂：選擇如凡士林含油率最高的油膏，在皮膚表面形成防水膜。
另，他也指出許多人在冬季為了清潔或止癢，反而破壞皮膚防線，常見三大錯誤包括：
1、熱水洗澡過久：建議水溫36至39°C，洗澡時間不超過15分鐘。
2、使用皂鹼、香料或酒精產品：強鹼性清潔品會破壞皮膚酸鹼平衡，建議改用pH中性或微酸性、無香料配方。
3、頻繁去角質與磨砂：冬季皮膚代謝減緩，過度去角質會讓角質層受損，導致紅癢、脫屑甚至發炎。
江明哲提醒，皮膚乾癢若經過保濕與改善清潔習慣仍未改善，且乾癢伴隨紅疹、皮屑、裂紋或夜間劇癢與疼痛，就要懷疑有可能是以下的皮膚疾病或代謝問題引起：
1. 異位性皮膚炎：慢性乾癢、反覆紅疹，常見於四肢彎曲處（如手肘內側、膝窩），冬天特別容易惡化。
2. 慢性濕疹：皮膚粗糙、脫屑，伴隨劇癢與抓癢結痂，常因反覆刺激或接觸性過敏引起。
3. 脂漏性皮膚炎：頭皮、眉間、鼻翼兩側或耳後出現紅斑與油性脫屑，氣候乾冷時容易加劇。
4. 糖尿病相關皮膚乾燥：高血糖導致皮膚含水量下降、神經末梢受損，造成乾癢不適，常見於小腿前側。
5. 腎臟或肝臟疾病：尿毒或膽汁滯留可能引起全身性劇癢，若伴黃疸或浮腫等症狀，需立即就醫。
