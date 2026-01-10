大家都做錯！暖暖包貼「這2處」恐燙傷 醫曝正確位置才暖身

記者簡浩正／台北報導

中醫師表示暖暖包貼對位置比一次貼很多個更重要。（圖／資料照）

面對越來越冷的天氣，除了衣物禦寒，帽子、圍巾、手套、耳罩、暖暖包等也紛紛被拿出來使用。但很多人如果手上只有一個暖暖包，經常會握在手上取暖；對此，中醫師表示暖暖包貼對位置比一次貼很多個更重要，如果只是放在手心、口袋裡，往往只能暖到局部，讓全身暖起來才是最有效的保暖方式。

王大元發文表示，中醫認為，人的體溫來自氣血生化運行，因此核心部位和大血管周圍通常是最保暖的區域。像是後頸肩頸交界處🧣（風池、風府），能快速帶動上半身循環，改善頭手冰冷與肩頸僵硬；背部中央與後腰（命門），有助於固攝陽氣，適合久坐、久站或一吹風就冷的人。肚臍下方（氣海、關元）則能暖腸護胃、溫化胞宮、穩定氣血，對手腳冰冷或女生經期不適都很有幫助。

另外，腳底（湧泉）用暖暖貼也是不錯的方法，湧泉穴是腎經起點，腎主一身陽氣，寒從足下起，因此溫熱腳底可溫養腎氣，改善手腳冰冷與促進全身循環。

不過王大元也提醒，使用暖暖包時記得「避免直接貼在皮膚上，儘量隔著衣物使用，睡覺時也不建議長時間貼著，以免燙傷。」真正好的保暖，是讓身體慢慢回溫。當氣血走順了，寒冷自然就退了。

另外，王大元也建議「三九貼」來禦寒養身，適合本身有氣喘、慢性咳嗽、過敏性鼻炎、濕疹、手腳冰冷或慢性關節痠痛的人。持續療程可減少冬春疾病發作次數與嚴重程度，貼敷之外，也別忘了溫暖飲食、規律作息，搭配運動與中醫調理，慢慢厚起身體的防護力。

