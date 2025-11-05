大家都吃錯！國人「3成血脂異常」立冬過度進補恐中風 醫揭3招救心血管

記者簡浩正／台北報導

醫師提醒，民眾在冬季補身的同時，也別忘了「血脂平衡」與「血管健康」的維持。（示意圖／三立新聞網）

11月7日為24節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開。天氣逐漸轉涼，許多人開始添衣保暖、進補養身，替即將到來的冬天做準備。心臟內科醫師提醒，三成國人血脂異常潛藏危機，民眾在冬季補身的同時，也別忘了「血脂平衡」與「血管健康」的維持。特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。

根據衛福部國健署資料，心臟疾病與腦血管疾病已長年位居十大死因前五名，且20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成。但因症狀不明顯，約有四至七成民眾並不自知，顯示出心血管疾病對國人健康不容忽視的威脅。

國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔表示，近期氣溫下降易使血管收縮、循環壓力增加，血壓隨之升高，使冬季成為心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時段。若此時又大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，或因冬季活動量減少，對血管更是「雙重壓力」。

他說，對於忙碌的現代人而言，壓力、熬夜與飲食不均等因素難以完全避免，若秋冬補得太油，血脂反而飆升。進補應以少油少鹽、清淡高纖為原則，搭配蔬菜與足夠水分；並透過運動暖身與保暖衣物維持良好循環，才能真正達到養生效果。

曾國翔提醒，民眾可以從以下三個方向，更全面的守護心血管健康。

注意保暖：透過適當運動與保暖衣物，避免血管因低溫收縮，確保血流通暢。

血脂管理：減少高油食物，選擇清爽高纖烹調方式，從飲食源頭管理血脂。

維持循環代謝：適度透過保健營養補充協助體內調節，減輕血管壓力，維持代謝機能。

