「大家都在逃只有他上前」北捷英雄「勇阻張文遭砍罹難」臉書名句成預言

19日北捷連環攻擊案中，余姓男子（57歲）為阻擋嫌犯張文（27歲）縱火傷人，不幸遭利刃貫穿左心房身亡。檢警相驗後感嘆，余男在眾人逃生時挺身而出，是典型的見義勇為。其妻泣訴丈夫極富正義感，而余男生前曾於臉書分享佛經名言「若遇惡緣，念念增益」，捨身行徑令社會各界深感悲痛。

19日傍晚下班尖峰時段，張文於台北車站捷運站一帶投擲煙霧彈並試圖發動攻擊。即便當時現場人潮眾多，情況極度混亂，但余男見狀，不僅沒有隨群眾逃離，反而果斷上前試圖制止張男繼續犯案。在此過程中，余男不幸遭張男持長刀刺中，當場重傷倒地，經送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。

檢警初步相驗結果顯示，余男的致命傷位於左肩，刀刃貫穿左側肺葉後直達左心房。警員私下透露，余男傷勢極為精準且完全避開了肋骨，若是刺擊位置稍有偏移而被骨頭擋下，或許還有一線生機。對於余男在危急時刻捨身取義，檢警也由衷感嘆，其英勇行為確實阻止了傷害進一步擴大。

據了解，余男家住桃園，每日辛苦通勤至台北工作，與妻子育有兩名剛從大學畢業的女兒，正值準備享清福的年紀，卻遭逢死劫。余妻悲慟表示，先生平日就是個極具正義感的人。

值得一提的是，余男臉書最喜歡的名言佳句為「若遇惡緣，念念增益」，此句出自《地藏菩薩本願經》，意指面對惡劣環境時應保持警惕，避免心念隨惡沉淪。如今對照張文的極端犯行，余男卻是以生命實踐了不被惡念牽著走的精神，守護了其他民眾的安全。

