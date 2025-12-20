大家都在這時換電！Gogoro公布全台最忙換電站與尖峰時段

【記者趙筱文／台北報導】Gogoro公布生態系2025年度數據，對外揭露全台車主實際騎乘與換電行為樣貌，從最繁忙的換電站、全台換電尖峰時段、車主購車選色偏好，到共享機車GoShare的節日騎乘趨勢，一次勾勒出台灣電動機車族群的日常輪廓。Gogoro同步預告，去年大受好評的「年度回顧」將於12月29日回歸，邀請車主回顧屬於自己的2025年騎乘軌跡。

根據Gogoro公布的數據，2025年全台最繁忙的換電站前三名皆位於都會辦公與交通熱區，奪冠的是位於台北市松山區的「第一銀行延吉站」，全年換電人次突破11萬次，平均每天協助近400名車主完成補電；第二名為光華商場周邊的「光華數位新天地站」，年度換電次數約10.7萬次；第三名則是文山區「福華加油站」，累積約10.4萬次換電，顯示換電需求與通勤、商圈活動高度連動。

在時間分布上，Gogoro也首度公開全台換電行為輪廓。無論平日或假日，17:00至18:00皆為最明顯的「夕陽換電高峰」，不少車主選擇在下班或外出途中順手補電；台北、新北及新竹地區的平日換電高峰更延後至18:00，反映大都會與科技聚落生活節奏偏晚。深夜時段同樣不冷清，24:00至1:00成為夜貓族最活躍的換電時段，換電已融入夜生活與返家動線。

在車主選色方面，2025 年 Gogoro 購車趨勢明顯走向低飽和、耐看的質感路線。整體最受歡迎的顏色包括棕色、灰色、綠色與藍色；其中女性車主偏好 MUJI 無印良品聯名車款的原色棕，男性車主則青睞Gogoro EZZY的深灰色。Gogoro指出，「好搭、耐看、能自然融入生活」已成為多數車主選色時的共同標準。

在企業與公部門應用上，Gogoro也分享近年電動化成果。中華郵政近期導入超過1,000輛 Gogoro CrossOver S作為郵務車，針對郵務士高頻啟動、載重與巷弄行駛需求，客製企業車色、大型貨架及加強側柱與中柱，並搭配「一踢即行」功能，提升投遞效率，成為郵務士的新世代拍檔。

共享機車部分，GoShare上線7年已累積超過5,000萬次騎乘、總里程達2.3億公里，相當於全台用戶環島超過20萬圈。2025年最忙的一天並非上班日，而是「情人節隔天」的週六，單日租借量創全年新高；情人節當天則為年度次高，顯示共享機車已成為節日約會、週末出遊的重要移動選項。元旦、端午與七夕也名列年度租借高峰，反映GoShare深入日常與假期生活。

在社群經營方面，Gogoro持續將騎乘轉化為具互動感的生活體驗。自徽章成就系統推出以來，2025年萬聖節「討糖徽章任務」吸引超過59萬名車主參與；實體活動「百 GO 夜行」今年首度移師高雄，集結上千名車主夜騎港灣，成為城市行銷新亮點。

壓軸登場的「Gogoro 2025 年度回顧」將於12月29日上線，今年以「能量冒險之書」為主題，將車主一年來的騎乘公里數、換電次數與站點足跡，轉化為專屬角色與成就，並揭曉在全台車主中的相對排名。Gogoro表示，希望透過數據與故事，讓每一次騎乘都成為值得回味的生活片段。

