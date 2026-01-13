大家都好緊張！高雄初選結果中午前揭曉 陳其邁妙回：記者也冷靜一下

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選民調已於昨（12）日晚間順利執行完成，預計今（13）日中午前將公布是由綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆或許智傑出線。對此，現任市長陳其邁稍早回應，請大家靜待結果，應該在11點多就能知道，現在大家七上八下，讓他們冷靜一下，但也要恭喜4位共同完成民進黨的民主初選，展現君子之爭，請各位都別緊張。





今早9時，陳其邁前往前鎮區「淨零學院」主持市政會議，並於會前接受媒體聯訪。

陳其邁受訪時指出，應該在11點多就可以知道初選結果，請各位靜待結果，他並以台語說，「你們現在在那邊一直問，愈問大家愈緊張」。

他呼籲，大家稍微平靜一下，等結果出來再呼籲，現在大家都七上八下，每個參選人都一樣，除了讓他們冷靜以外，記者也冷靜一下。

陳其邁強調，民進黨的初選已經有非常多經驗，4位參選人這次也都展現君子之爭；就有初選的地區而言，氣氛也非常和緩，因此他要先恭喜4位共同完成民進黨民主初選，相信市民經過初選後，都可以知道各參選人的想法，請大家不要緊張。







