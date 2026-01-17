大家都忽略！站起來就喘、心悸？醫：「這疾病」專找女性 女比男多9倍

記者簡浩正／台北報導

站起來就心悸、一下就累到不行，小心是姿勢性直立性心搏過速症候群。基因醫師張家銘指出，「坐著還好好的，一站起來，心跳卻突然衝很快，胸口悶、頭有點暈，整個人像被抽走力氣。」很多人遇到這種情況，其實很難形容，這種說不出口的不舒服，常常被忽略，也常常被自己壓下來。尤其這種狀況，特別常發生在女生身上。

他在臉書粉專發文指出，2025年一篇發表在《Heart, Lung and Circulation》的綜論研究，具體的將這種狀態描述出來。原來「站起來」這個我們每天都在做的小動作，對身體來說，其實是一個高度整合、非常誠實的反應測試。一站起來，眼睛要立刻感覺視野改變，大腦要判斷身體位置，血管要快速收縮，血液要對抗重力回流到心臟，自律神經要在幾秒內完成切換。「只要這整套協調有一點點跟不上，身體最直接的反應，就是讓心跳加快來撐住。所以不舒服的不是只有心臟，而是整個調節系統已經在吃力運轉了。」

張家銘解釋，在醫學上，這樣的狀態叫做「姿勢性直立性心搏過速症候群（Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome）」。簡單說，就是人一站起來，心跳在十分鐘內不成比例地加快，成人每分鐘多30下以上，青少年甚至超過40下，但血壓卻沒有明顯下降。這代表什麼？代表身體在面對「直立」這個最基本的生活動作時，已經覺得很吃力了。

他進一步說明，站起來，其實需要一整套精密的分子調度，包括血液要不要順利回到心臟、血管要不要即時反應、自律神經能不能順利切換。當這套系統開始不順，身體最直接的補救方式，就是讓心跳變快來撐住局面。為什麼這種狀況，特別常發生在女生身上？研究很清楚地指出，這樣的狀態特別好發在12到50歲的女性，比例大約是男性的九倍。很多人是在一次病毒感染後開始出現，也有人是在青春期、生產、更年期，或手術、外傷之後，慢慢發現自己「站不久、撐不久」。這幾年新冠疫情過後，這個狀態更是大量出現在長新冠族群裡，成為最關鍵、卻也最容易被忽略的一種表現。原本只是覺得怪怪的身體反應，終於有了一個被理解的方向。很多人以為只是心悸，其實是整個系統一起累。

張家銘說，從分子機制來看，這不是單一原因。姿勢性直立性心搏過速症候群，其實是一個高度異質的狀態。有些人是交感神經長期太亢奮，去甲腎上腺素偏高，心跳快、血管反應怪怪的。有些人是血容量偏低或靜脈回流不足，站立時血液容易卡在下肢，心臟只好加速代償。也有部分人牽涉到自體免疫背景，或微血管與腦部灌流效率下降，這些都會影響清醒度與能量。



他說，對姿勢性直立性心搏過速症候群這類身體狀態來說，運動本身就是一種治療，但前提是方式要對。要特別強調「節奏調整」的概念，讓運動變成一種可預期、身體能承受的刺激，而不是一次就拉到極限。如一開始的運動原則很簡單 - 慢、低、從躺著或坐著開始。選擇非直立、低強度的有氧運動，像是躺著踩腳踏車、仰臥抬腿、坐姿踩踏或游泳，讓肌肉先開始工作，心臟慢慢增加輸出，但不會因為重力影響，讓血液一下子大量往下掉。「這樣做的目的，是在訓練血液回流與血管調節能力，而不是刺激交感神經猛踩油門。」等身體慢慢適應之後，才逐步從躺姿過渡到坐姿、半直立，最後才進到完全站立的運動。這個過程，是在重新訓練自律神經的切換能力，找回血管與能量系統的彈性。



另，他也建議穿著以腹部為主的壓力衣物，像高腰壓力褲或塑身短褲，這不是為了好看，而是在幫血液往上推，讓自律神經不用每次站起來都緊急動員。生活裡能避開的壓力，也要幫自己避開，久站、高溫、喝酒，或一餐吃太多高碳水，都會讓血液往下跑、能量一下被抽走，身體只好再靠心跳加速來補救。「這些看起來很生活的小調整，其實都是在分子層級幫身體省力。」只要願意慢下來、調整節奏，身體其實很願意配合，慢慢找回平衡。

