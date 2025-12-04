大家都是善心的台灣超人！千萬獎金＋萬份禮物 國泰雙公益計畫齊發

財經中心／師瑞德報導

國泰公益集團持續以教育為核心落實永續行動，「2025年國泰卓越獎助計畫」頒發近千萬元獎助金，支持132組青年翻轉人生；同時啟動第24屆寒冬送暖行動，預計深入225所偏鄉小學、關懷逾1.8萬名學童，以實際行動串連社會影響力。（圖／國泰提供）

面對社會快速變遷與多元挑戰，國泰公益集團持續以「教育培力」與「弱勢關懷」為公益核心，今3日同步舉辦兩項重點計畫，包括「2025年國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，以及邁入第24年的「國泰寒冬送暖」啟動活動，從高教資助到基礎教育關懷，從青年行動者到偏鄉孩童，串起全齡向的公益支持網絡，以實際行動落實企業社會責任，持續為台灣社會播下希望的種子。

46年不輟教育獎助，鼓勵青年創新回應社會需求

「2025年國泰卓越獎助計畫」由國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會與國泰建設文教基金會共同舉辦，今年自460件申請案中，嚴選出132組優秀青年與團隊，頒發總額達926萬元的獎助金。此計畫自1980年設立以來，46年從未間斷，迄今已累計獎勵18,988名學子，總發放獎學金超過2.38億元，為台灣社會培育無數懷抱理想的青年。

廣告 廣告

今年獎助內容分為三大類別，涵蓋具社會影響力提案的「特色獎助類」、協助清寒學生安心就學的「卓越學子類」，以及鼓勵持續實踐的「卓越紀錄獎」。其中，「特色獎助類」共選出28組ESG導向的行動提案，主題涵蓋環境永續、教育創新、社區關懷、防詐拒毒等面向，每組最高可獲得20萬元支持。另有100名來自全台高中職的清寒學子獲頒5萬元獎助金，支持他們穩定就學。此外，4組去年度獲獎者則因持續落實提案，獲頒「卓越紀錄獎」。

在頒獎典禮現場，黃調貴董事長特別致詞指出，國泰卓越獎助計畫不僅是一筆資源的投入，更是一場價值的傳承，「我們希望鼓勵更多青年勇於發想、勇敢行動，從社會脈動中看見需求，提出解方、創造改變，這不只是獎學金，更是責任與信任的託付。」

國泰公益集團持續以教育為核心落實永續行動，「2025年國泰卓越獎助計畫」頒發近千萬元獎助金，支持132組青年翻轉人生；同時啟動第24屆寒冬送暖行動，預計深入225所偏鄉小學、關懷逾1.8萬名學童，以實際行動串連社會影響力。（圖／國泰提供）

青年創意落地多元樣貌 ESG行動力遍及科技、文化與環境

本年度獲獎者呈現多元創新樣貌。來自台東的「請問芳名人聲樂團」以原民歌謠出發，融入多元語言文化，透過純人聲表演推廣本土音樂至國際舞台。「撐傘者後盾團隊」則由多校學生跨域組成，關注「年輕照顧者」議題，透過校園宣講提升社會對弱勢青少年的理解與支持。

科技應用亦成亮點。「修蛋吉咧青年志工團」設計沉浸式科技課程，為偏鄉國小提供程式教育；「羅伯特之家」導入機器人課程於高齡社區，提升銀髮族學習動機與社會參與度；長庚大學林宜臻同學則結合資工專長與合球背景，開發AI輔助教學系統，推動體育平權。另有多組青年針對海洋廢棄物、廚餘再利用、防疫韌性等環境議題提出創新解方，展現青年社會實踐的深度與行動力。

國泰公益集團持續以教育為核心落實永續行動，「2025年國泰卓越獎助計畫」頒發近千萬元獎助金，支持132組青年翻轉人生；同時啟動第24屆寒冬送暖行動，預計深入225所偏鄉小學、關懷逾1.8萬名學童，以實際行動串連社會影響力。（圖／國泰提供）

寒冬送暖邁入第24年 深入全台225所偏鄉小學，傳遞18,000份歲末祝福

與頒獎活動同日揭幕的「國泰寒冬送暖」，是國泰公益集團年度最受矚目的基層關懷行動之一。今年預計深入全台16縣市、98個鄉鎮區，拜訪225所偏鄉小學，關懷超過1.8萬名學童，創下歷年參與學校與受惠人數的新高。國泰集團各子公司高階主管與志工親自下鄉，為孩子送上包括暖手抱枕、《台灣超人》觀影機會，以及寓教於樂的防詐教育體驗，打造一個充滿歡笑與啟發的歲末學習時光。

《台灣超人》紀錄片成為今年寒冬送暖的精神主軸。影片記錄八位身處人生逆境卻奮力追夢的台灣人故事，傳遞「超越自己就是超人」的價值觀。活動首站選在台中大甲區德化國小，導演曲全立也親臨現場，與學童一同觀影並互動，鼓勵孩子們披上勇氣的披風，勇敢面對未來。

國泰慈善基金會總幹事張殷壽表示，寒冬送暖除了物資傳遞，更著重「心的連結與價值引導」。今年特別強化反詐識詐教育，結合有獎問答、遊戲互動，讓學童在歡樂中學會辨識詐騙情境，建立起基礎防護意識。他強調：「我們希望孩子在收到禮物的同時，也能學會保護自己，並將這份知識分享給家人，讓善的影響力從校園擴散到社區。」

國泰公益集團持續以教育為核心落實永續行動，「2025年國泰卓越獎助計畫」頒發近千萬元獎助金，支持132組青年翻轉人生；同時啟動第24屆寒冬送暖行動，預計深入225所偏鄉小學、關懷逾1.8萬名學童，以實際行動串連社會影響力。（圖／國泰提供）

用行動築起希望網絡，讓公益成為社會永續的力量

國泰公益集團自2002年啟動寒冬送暖行動、1980年設立獎助學金制度以來，始終秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，深耕偏鄉教育、扶助弱勢青年，並持續以具體行動實踐企業永續。自2016年起，更將獎助機制升級為「國泰卓越獎助計畫」，不只資助清寒，更看重青年行動者對社會改變的推動力。

展望未來，國泰將持續整合集團資源與志工力量，深化偏鄉關懷、強化青年教育力，讓每一分投入都成為翻轉命運的契機，也讓「給人幸福就是幸福」的信念，化作社會穩定前行的根基。

國泰公益集團持續以教育為核心落實永續行動，「2025年國泰卓越獎助計畫」頒發近千萬元獎助金，支持132組青年翻轉人生；同時啟動第24屆寒冬送暖行動，預計深入225所偏鄉小學、關懷逾1.8萬名學童，以實際行動串連社會影響力。（圖／國泰提供）

更多三立新聞網報導

台新新光浪漫點燈！同步開跑聖誕優惠 超過40品牌刷卡有好康

快來報名！穩定幣論壇登場 貿協揭示企業必修新課題

謝金河大爆料！台股憑什麼衝3萬點？秘密藏在沈榮津「那碗滷肉飯」

開盤／一開盤就開噴！漲逾240點 中小型股更敢飆！

