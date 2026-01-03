「大家都說你是英雄，但我希望你不是」 余家昶告別式 女兒淚別父親

余家昶今日告別式，民眾留下的手寫卡片與訊息做成悼念牆。（鏡報姜永年攝）

北捷1219隨機殺人事件中，57歲的余家昶在危急時刻挺身而出，避免造成更大傷亡，卻也因此不幸喪命。今（3日）家屬為他舉辦告別式，親友和民眾齊聚送行，感念他的義舉。

告別式上，余家昶的兩名女兒忍痛唸出祭文，大女兒說：「大家都說你是英雄，但我希望你不是」。也說起與父親相處的點滴，「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說，『嚇到了吧？』」場面令人鼻酸。

她引用曾在書中讀過的一段話：「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨。」並表示，如今終於真正理解這段文字的重量。她也哽咽說：「思念會存在在你曾生活過的每一個角落，時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你。」

小女兒同樣含淚表示，「希望你托夢給我，讓我能賺大錢，帶姊姊跟媽媽環遊世界」，讓眾人紅了眼眶。

