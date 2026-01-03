「大家都說你是英雄，但我希望你不是…」 余家昶大女兒悲憶亡父

余家昶追思告別式場面哀戚，大女兒的祭文令人鼻酸。廖瑞祥攝



1219北捷隨機攻擊造成4死11傷，其中捨命阻止兇嫌張文的余家昶不幸遭一刀斃命，家屬今天（1/3）在台北市懷愛館舉行告別式，大女兒悼念時哽咽地說，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，寧可父親平安回家，令現場為之鼻酸。

余家昶大女兒在祭文中回憶與父親相處的點點滴滴，「多希望在處理完這一切後，你會跳出來在我面前說『嚇到了吧？』」她說，思念會存在在父親曾生活過的每一個角落，「時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」。

針對父親被封為英雄，余家昶的大女兒苦澀地說，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」。她並引用作家余華《第七天》中的文字：「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨。」字字句句，無不透露對父親的思念與不捨。

余家昶追思告別式會場。廖瑞祥攝

