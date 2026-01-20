大寒低溫襲台！ 柯莉絲汀赴人安嘉義站發放紅包傳遞關懷
（記者黃信峯／嘉義報導）1月20日為二十四節氣中的最後一個節氣「大寒」，象徵一年中最寒冷的時節。隨著大陸冷氣團南下，氣溫連日驟降，對露宿街頭的無家者而言，低溫更是攸關生命的嚴峻考驗。為了不讓弱勢族群在寒冬中挨餓受凍，人安基金會與在地店家阿原炭烤攜手，昨(19)日於嘉義站準備養生雞湯與餐食，為在地寒士送上即時的溫暖。
圖/人安基金會與阿原炭烤於嘉義站準備養生雞湯與餐食，為寒士送上即時的溫暖，網紅柯莉絲汀到場發放慰問金。記者黃信峯翻攝
長期關注地方公益、經常投入弱勢關懷行動的網紅柯莉絲汀，也特地到場陪伴寒士，並逐一發放慰問金與新年祝福。她表示希望實際參與，讓對方感覺不只是送一餐飯，而是多一種「有人關心你」的感覺，也透過在社群平台分享這些畫面，讓更多人注意到需要被看見的角落。
圖/人安基金會與阿原炭烤於嘉義站準備養生雞湯與餐食，為寒士送上即時的溫暖，網紅柯莉絲汀到場發放慰問金。記者黃信峯翻攝
對於流浪街頭的寒士而言，平安餐不僅是填飽肚子的熱食，更是對抗嚴冬的勇氣。人安基金會，每逢低溫特報，平安站便會啟動防寒機制，除提供熱食、睡袋、保暖衣物等物資，讓這份熱情延續整個冬季。
圖/人安基金會與阿原炭烤於嘉義站準備養生雞湯與餐食，為寒士送上即時的溫暖，網紅柯莉絲汀到場發放慰問金。記者黃信峯翻攝
目前「寒士吃飽30」活動已邁入第36屆，長達三十餘年的善舉，全仰賴社會各界的愛心凝聚。目前活動經費尚缺六成，亟需大眾伸出援手。邀請民眾共同響應，讓善意化為實際力量，在冬季持續傳遞溫度與希望。
