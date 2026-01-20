大寒來了！強冷氣團襲台 「這天起」北台灣急凍低溫僅10度

生活中心／李紹宏報導

大寒節氣將至，強烈大陸冷氣團再度南下！氣象署提醒，這波冷氣團挾帶較多水氣，北台灣將面臨長達48小時的持續低溫，21日晚間起恐出現10至12度的低溫，且全台3000公尺高山、北台灣2000公尺高山均有降雪機率。民眾務必做好防寒準備。

強烈冷氣團襲台，北台灣將持續48小時低溫。（圖／「報天氣-中央氣象署」臉書）

氣象粉專「報天氣-中央氣象署」指出，這波強烈大陸冷氣團，跟上一波13日因為輻射冷卻加持下達到寒流的冷空氣，有明顯不同；這波冷氣團因為水氣多、雲量多，甚至有一些降雨的機會。

氣象署指出，21、22日天氣寒冷，各地全天氣溫偏低，北宜、金門高溫都只有13、14度，馬祖高溫僅11度，澎湖16度，中南部地區18～20度。明晚到週四清晨氣溫最低，臺南以北、宜花普遍10～12度；高屏、臺東及澎湖12～14度；金馬地區甚至只有8～9度的低溫。

氣象署補充，受冷空氣及中層水氣影響，23日清晨各地依舊寒冷，白天氣溫雖呈回升趨勢，但體感仍偏涼冷。受水氣移入影響，中南部山區有局部零星降雨。

至於降雪預測方面，21~23日全台3000公尺以上高山及北台灣2000公尺以上山區，受低溫與水氣配合影響，不排除有零星降雪或下霰之可能。請用路人特別留意高山道路結冰情形，上山請備妥防滑裝備。

