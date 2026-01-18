大寒來了！週二晚間低溫恐剩個位數 北中、花蓮山區有望追雪

東北季風、強烈大陸冷氣團19日起接續報到，北部和東部降雨機會高，且時間變長，入夜後北部、東北部將有局部大雨，下週後半最低溫下探10度以下，部分高山可能下雪。

19日迎來今年學測最後1天考試，中央氣象署預報員曾昭誠表示，19日起東北季風增強，位在迎風面的北部、東半部和恆春雨勢明顯，且桃園以北、宜蘭下雨時間會比較長，強烈大陸冷氣團當晚逐漸南下，降雨範圍擴大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭將有局部大雨，中南部則是多雲到晴。

廣告 廣告

強冷氣團南下期間，迎風面的北部、東部降雨機會大。（圖／中央氣象署提供）

這波強烈大陸冷氣團預計會影響到23日，北部、東北部21日還是有降雨機會，中部山區也有零星雨勢，之後北部和東部在東北風影響下，雨勢趨緩但仍可能下雨。

這波強烈大陸冷氣團24日至25日轉弱，環境轉東風，屆時基隆北海岸、大台北山區和東半部、恆春半島依然有局部短暫雨，大台北地區與西半部回歸多雲到晴的天氣。

此外，中南部19日清晨起可能有霧影響能見度，基隆北海岸、東半部及恆春20日至21日有長浪。另在22日至23日清晨，北部、東北部2000公尺以上高山，以及中部和花蓮3000公尺以上高山都有下雪機會。

強冷氣團影響期間最低溫可能跌破10度。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，19日北部高溫20度至22度、南部可達25度以上，各地低溫約16度至19度，接著強冷氣團南下，北部、宜蘭20日大寒節氣的溫度整天都會在20度以下，21日清晨還會再跌到12度至14度。

預估這波最冷時間點會是在22日清晨時段，持續到23日清晨，北部、宜蘭低溫11度至13度，局部低溫可能不到10度，北部白天高溫15度，同時南部、花東低溫13度至15度，中南部白天高溫17度至20度左右。

延伸閱讀

搶進AI產業！深圳祭百萬鼓勵「一人公司」 一張桌子就能創業

力積電569億元出售銅鑼廠！ 與美光結盟搶攻AI記憶體市場

ATM導入AI臉部遮蔽示警 刑事局：有效阻詐